Tal como lo adelantó Gestión, la Junta de Portavoces del Congreso acordó que el debate de la admisión a trámite de la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra se realice en la primera semana de noviembre, tras la semana de representación.

“La moción de vacancia ha sido ingresada y con 103 votos, representado por los señores voceros, se acordó que sea debatida en la siguiente sesión. Hoy día (ayer) solo se dará cuenta, no se debatirá nada”, indicó el vicepresidente Guillermo Aliaga.

En cuanto a la fecha, el legislador de Somos Perú dijo que existe la posibilidad de que el debate se realice en la sesión plenaria en Abancay (Apurímac), a realizarse el próximo miércoles 4 de noviembre.

“El debate tendría que realizarse en el siguiente pleno más cercano, que sería en Abancay, pero eso está sujeto a la decisión del que preside la Mesa Directiva (Manuel Merino)”, acotó.

Al cierre de la edición, en el Pleno aún no se daba cuenta de la moción de vacancia presidencial

Pierde fuerza

Hasta ayer, al menos 76 legisladores aún no decidían si apoyarán la vacancia del mandatario, tal como informó este diario.

Una de las bancadas que aún no tomaba una posición era APP. No obstante, el último miércoles dicho grupo parlamentario sostuvo una reunión en la que habrían decidido no apoyar la moción impulsada por UPP.

Fuentes de APP señalaron a este diario que si bien hubo posiciones divididas, al final se acordó respaldar la posición del líder del partido, César Acuña, en contra de la vacancia.

De esta manera, ya serían tres las bancadas (APP, Somos Perú y Partido Morado) que se oponen a la destitución del mandatario. Fuerza Popular y Frepap siguen evaluando su postura.

No es conveniente

Por su parte, el congresista de Acción Popular, Hans Troyes, indicó que su bancada considera que una vacancia contra Vizcarra no es conveniente en estos momentos, pese a que uno de sus integrantes firmó la moción impulsada por UPP.

“Creemos que no es conveniente vacar en estos momentos al presidente porque estamos a puertas de las elecciones presidenciales de abril (…) si esto llega a ceder, imagínense la incertidumbre que vamos a tener, la crisis política y la devaluación de la moneda”, dijo a Canal N.

Al cierre de la edición, la bancada de la lampa sostenía una reunión para tomar una posición en conjunto.

En tanto, el legislador de Podemos Perú, Daniel Urresti indicó en su cuenta de Twitter que no ha firmado ninguna moción y que no impulsa la vacancia del mandatario, pese a que el vocero de su bancada, Aron Espinoza, anunció públicamente el apoyo de todo el grupo a la propuesta de UPP.

Respaldo al presidente

El ministro de Defensa, Jorge Chávez, recalcó que Vizcarra cuenta con todo el respaldo del Consejo de Ministros ante los testimonios que lo involucran con un supuesto pago de sobornos por parte de la empresa Obrainsa durante su gestión como gobernador de Moquegua.

“Con las explicaciones que dio el presidente, yo me he quedado satisfecho de lo mencionado en el Consejo de Ministros”, acotó.