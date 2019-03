Bancadas se dividen por anulación de bono por semana de representación

La Junta de Portavoces se reunirá mañana, a las 11:00 a.m., para evaluar la propuesta de eliminar la semana de representación, planteada por el titular del Congreso, Daniel Salaverry ,

Si bien hay un consenso en la mayoría de las bancadas respecto a que estas actividades deberían continuar, hay posiciones encontradas sobre si se debería eliminar el pago de S/2,800 que reciben los parlamentarios por visitar sus regiones por una semana al mes.

Los voceros del Apra, Acción Popular y Frente Amplio coincidieron en que se debería suprimir la entrega de este bono.

“Hay que eliminar esta bonificación hasta que se fije otras condiciones para poder otorgarlo. Es un incentivo que ha generado tantos problemas”, señaló Víctor García Belaunde a gestion.pe.

Esta postura fue respaldada por Mauricio Mulder y Marco Arana.

Por su parte, César Vásquez, de APP, consideró que los congresistas deberían seguir recibiendo este pago.

“Debería sincerarse. A uno que trabaja bien merece su remuneración, y cada uno lo tiene que justificar con su labor”, señaló.

La legisladora de Fuerza Popular, Karina Beteta, dijo que no ve ningún inconveniente en que se retire la entrega de este estipendio.

“Es un tema que tendrá que resolver la administración del Congreso con la Mesa Directiva. En lo particular, me da lo mismo”, sostuvo.

Por último, el representante del Nuevo Perú, Richard Arce, consideró que este tema es un aspecto secundario.

“Lo que nos interesa es que se dé la semana de representación, con o sin bono”, acotó.