El Gabinete encabezado por Aníbal Torres acudirá al Congreso el próximo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, para presentar la política general de gobierno y solicitar el voto de confianza de los parlamentarios.

En una presentación con dos ministros que han sido cuestionado por maltratos a la mujer, y con una composición dispar en el gabinete.

Ante ello, Aníbal Torres dijo que su opinión no vale, al menos en el nombramiento del Ministro de Salud. Tras ello se ha dio una tregua que duró menos de 24 horas para mantener las acusaciones entre partidos del oficialismos y la oposición.

En ese contexto inició una una ronda de conversaciones con representantes de las bancadas con miras a dicha presentación.

A continuación, lo manifestado por las bancadas sobre el voto de confianza tras estos encuentros.

Perú Libre

El vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, informó a la prensa que la bancada oficialista acordó respaldar al Gabinete Ministerial en el voto de confianza.

“Luego de esta sesión hemos acordado respaldar al 100% al Gabinete de Aníbal Torres”, señaló el congresista acompañado de sus colegas de bancada.

Somos Perú

“Lo que no queremos es que el Perú se paralice, no tener un Gabinete Ministerial en funciones implica una paralización e incertidumbre en la economía y no estamos para eso”, señaló.

Podemos Perú

El vocero de Podemos Perú, José Luna, indicó que su partido político respeta la Constitución, es democrático y apoya la economía social de mercado.

En ese sentido, adelantó que escucharán su exposición ante el pleno del Congreso para definir el voto de confianza , porque es necesario escuchar los planes que tiene el Poder Ejecutivo.

Perú Democrático

El vocero de la bancada de Perú Democrático, Carlos Zeballos Madariaga, - a la que pertenece Betssy Chávez- anunció que su agrupación le otorgará el voto de confianza al Gabinete Ministerial que lidera Aníbal Torres.

En declaraciones a la prensa, dijo que es necesario que el Poder Ejecutivo y Congreso trabajen de manera articulada y buscando consensos, dejando atrás la polarización.

Alianza para el Progreso

El vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, expresó su preocupación a Aníbal Torres por la permanencia de cuatro ministros cuestionados, Los ministros que fueron observados son Hernán Condori (Salud), Carlos Sabino Pérez (Energía y Minas), Yldefonso Narro (Justicia) y Juan Silva Villegas (Transporte y Comunicaciones).

Sostuvo que su agrupación tomará una decisión sobre el voto de confianza luego de escuchar la exposición del titular de la PCM en el Congreso.

Juntos por el Perú

Juntos por el Perú aún no tiene una decisión respecto al otorgamiento del voto de confianza y esperará la exposición ante el pleno del Congreso y, en torno a ello, tomarán la mejor decisión, afirmó su vocera Ruth Luque.

Como se recuerda, esta bancada no asistió a la ronda de diálogo iniciada por el titular del Consejo de Ministros, sino que informó sobre la remisión de un escrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) con los temas de agenda que considera imprescindibles para el beneficio del país.

Agrupación del Partido Morado

Aunque formalmente no son una bancada, los tres integrantes del Partido Morado darán su voto de confianza si Aníbal Torres retira a ministros de Salud y Transportes.

Finalmente, Fuerza Popular dijo que solo aceptará la cita si el presidente del Consejo de Ministros acude al Congreso, y Avanza País mencionó que no aceptará reunión con Aníbal Torres.