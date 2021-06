A pesar de que la moción de censura contra la Mesa Directiva lleva las firmas de los parlamentarios Kenyon Durand de Acción Popular, Carlos Mesía de Fuerza Popular, César Gonzales de Descentralización Democrática y Perci Rivas Ocejo de Alianza para el Progreso, sus bancadas aún no tienen una posición definida sobre si apoyarán la iniciativa de sus colegas en el próximo pleno y sesión de Junta de Portavoces para el 30 de junio, donde su pedido será puesto a debate.

El parlamentario Ricardo Burga de Acción Popular señaló que por estar en semana de representación no se han podido reunir y llegarán a un acuerdo sobre si apoyar o no la moción de censura el mismo miércoles 30 en horas de la mañana.

“La moción de censura no ha sido una posición de bancada, ha sido una posición de malestar de un grupo de congresistas por la forma en que se están conduciendo las sesiones de pleno. La Mesa Directiva está metiendo proyectos de ley cuando no debería meterlos en agenda como si fueran una bancada, y entorpecen que un congresista en coordinación con los voceros ingrese un proyecto de ley. Es una mesa muy cerrada que incluso no permite el debate parlamentario”, precisó.

La representación nacional requiere de mayoría simple del número legal de congresistas para destituir a la presidenta Mirtha Vásquez; el primer vicepresidente, Luis Roel Alva y la segunda vicepresidenta, Matilde Fernández.

Un llamado de atención

Por su parte, Carlos Mesía, congresista de Fuerza Popular, y uno de los promotores de la moción señala que muchos de sus compañeros de bancada no lo apoyarán.

“Es un Congreso muy erosionado, y al margen de la moción de censura que quizás no avance lo importante es que la señora Mirtha Vásquez garantice la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, al menos que se ponga a votación. No tenemos que estar supeditados al gobierno para elegir a los magistrados. Tienen que elegirse el 5 de julio”, dijo.

Asimismo, recalcó que la moción de censura, al margen de que se apruebe o no, “es un llamado de atención a la Mesa Directiva para que no se retengan autógrafas de ley que no se remiten al Ejecutivo, entre las que estaban la ley para permitir que los privados compren la vacuna contra el COVID-19, la misma que fue enviada después que se presentó la moción como para bajar la tensión. “Al menos algo se logró”, añadió.

Desde Alianza para el Progreso, fue el mismo César Acuña, líder y fundador de dicho partido quien se manifestó en contra de la censura de la actual Mesa Directiva.

El parlamentario Beto Barrionuevo de Descentralización Democrática señaló que su compañero de bancada César Gonzales “firmó la moción de censura a título personal” y que este lunes su grupo parlamentario evaluará dicha decisión “para tomar una posición que podría ser en bloque” .

Por otro lado, la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez pidió a los congresistas ser responsables y garantizar una transición democrática ordenada.