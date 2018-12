Bancada de Fuerza Popular sufriría la baja de otro congresista

La bancada del Bicentenario sigue en formación en el Congreso y su promotor, el congresista Roberto Vieira, espera que antes del 15 de enero pueda estar constituida, la cual incluirá a un actual congresista de la bancada de Fuerza Popular.

"Tenemos más de cinco congresistas, ya que no solo están los independientes pero no me han autorizado a dar nombres, hay un compromiso", declaró.

La mayor novedad es que la bancada contará con un parlamentario que ahora pertenece a la mayoría de Fuerza Popular.

"Sí hay una persona de Fuerza Popular que va a dejar la bancada", dijo en RPP Noticias.