Las Bambas: "La vía quedará libre dependiendo de la comunidad", dice Gregorio Rojas

El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, aseguró que la vía tomada desde hace más de 50 días quedaría libre, dependiendo de la decisión que se tome en la comunidad tras la reunión que sostendrá para aprobar los acuerdos suscritos el último sábado con el Gobierno para levantar la medida de fuerza.

"Como representante de la comunidad de Fuerabamba sostendré el día de mañana una reunión con los propietarios del fundo Yavi Yavi para dar a conocer los acuerdos y dependiendo de la aprobación de la misma por parte de la comunidad, la vía podría levantarse dependiendo de lo que decida la comunidad ", argumentó en diálogo con RPP Noticias.

Asimismo, precisó que hoy sostendrá una reunión con las otras comunidades de la provincia de Challhuahuacho. "En efecto, voy a tener hoy una reunión con los 52 comunidades de la provincia de Cotabambas en la que se va explicar (los acuerdos alcanzados) para que vaya el premier al distrito ya que queremos estar en paz. Esta reunión se dará en la tarde", especificó.

Rojas consideró que debido a una "mala información" su vicepresidente y demás pobladores estarían en contra del acuerdo suscrito en Lima. A reglón seguido, opinó que pudo haberse equivocado en la firma del acuerdo, por lo que necesita la ratificación de su población.

" Tal vez habré firmado mal debido a que no soy abogado, pero quien debe ratificarme esta firma es la asamblea general de Fuerabamba . El señor Jorge Paredes Terry -que se presenta como asesor político de Challhuahuacho- lo conozco hace poco tiempo, ya que recién esta asumiendo la asesoría de la comunidad, porque los demás asesores están encarcelados", aseguró.