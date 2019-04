Las Bambas: PCM asegura que no se ha roto el diálogo con las comunidades de Cotabambas

Raúl Molina, viceministro de Gobernanza de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), indicó que hubo "una descoordinación" que ha ocasionado la "interrupción del diálogo" con los representantes de las comunidades circundantes al proyecto minero Las Bambas.

En diálogo con Canal N, el funcionario detalló que dirigentes de las comunidades de Fuerabamba, Huancuire y Pumamarca trataron de ingresar cuando ya había empezado la reunión en Challhuahuacho y la puerta del local estaba cerrada, por lo que la Policía no les permitió el acceso por una descoordinación.

Molina afirmó que los comuneros se retiraron del lugar al interpretar que no se les permitió el ingreso, pero que los alcanzó y los trató de convencer de regresar a la reunión, pero no consiguió su objetivo. "Le hemos dicho que no había ningún intención de negarles el acceso", expresó.

"Yo creo que ha sido un malentendido, no ha habido ninguna intención de discriminar a esas comunidades", agregó.

El funcionario afirmó que, tras el incidente, pudo conversar con el presidente de Fuerabamba, Gregorio Rojas, y que han acordado reunirse este miércoles en la mañana "para ver cómo nos organizamos para retomar el diálogo".

"Yo no quiero aceptar el concepto de que el diálogo se ha roto, tanto es así que la comisión nos hemos quedado en Challhuahuacho", señaló.