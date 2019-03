Las Bambas: Gregorio Rojas pide liberación de los hermanos acusados de extorsión

El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, pidió la excarcelación de sus asesores, los hermanos Chávez Sotelo -actualmente detenidos y acusados de extorsión- como condición para entablar una mesa de diálogo.

"Estoy esperando a que se libere totalmente a mis hermanos que están siendo perseguidos por la justicia y a mis asesores, las comunidades que estamos siendo asesorados por los hermanos Chávez Sotelo, nunca hemos sido chantajeados por ellos. Ellos trabajan transparentemente, con ellos hemos sacado las cosas irregulares que ha hecho Las Bambas y por eso nos hacen perseguir", refirió en una entrevista al portal Infórmate Perú.

El dirigente también dijo que "está comprometido a solucionar este problema y avanzar con el diálogo". "Pero hoy día (el último viernes) ha sido capturado mi vicepresidente, tiene que haber una liberación total de los que estamos perseguidos por la justicia, no solo los dirigentes, quieren chantajearnos, yo no soy violador, asesino, ni terrorista. Me han perseguido por defender a mi comunidad", apuntó.

Rojas denunció, asimismo, que antes de ser liberado le dijeron que si continúa con las protestas lo van a devolver a la cárcel.

"Un día me liberan y al otro encarcelan a mi vicepresidente, están haciendo un juego con nosotros, invocó al Gobierno para una justicia legal. Nosotros estamos buscando un diálogo pero si no se llega a una solución con todas las comunidades afectadas por la empresa yo puedo ofrendar mi vida, si es necesario entregaré mi vida, pido revisar otras concesiones mineras en otras partes del país ", señaló.

Finalmente llamó a sus compañeros de bloqueo a no rendirse y al presidente de la República, Martín Vizcarra le pidió revisar las condiciones mineras de este y otros proyectos, debido a que "los están matando lentamente" y que el Estado no hace nada por ellos.