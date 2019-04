Las Bambas: Gregorio Rojas amenaza con reiniciar protesta si no archivan denuncias contra comuneros

El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, amenazó con reiniciar el bloqueo de carreteras en caso no se archiven las denuncias penales contra alrededor de 500 comuneros.

"El Premier Salvador del Solar se comprometió a dar soluciones. El primer punto de los nueve es el archivamiento de los denunciados penales de la provincia de Cotabambas, sobre todo de la comunidad de Fuerabamba. Hasta hoy no tenemos ninguna solución, ni del Estado ni de la empresa", señaló hoy Rojas en RPP.

Agregó que la próxima reunión con el Ejecutivo y la empresa se realizará este 24 de abril, donde esperan que sea atendido este pedido, de lo contrario reiniciarán las protestas. También pidió la presencia de representantes del Poder Judicial.

“El 24 deben estar también los señores del Poder Judicial, para que nos den solución y expliquen la manera de archivar las denuncias. Son gente mayor los denunciados, no somos terroristas", sostuvo.

"Si el Premier ha ofrecido y no está cumpliendo, entonces nosotros estaríamos retomando las medidas de lucha contra la minera. Hasta el día 24 de abril se ha quedado; si no hay ninguna solución, el pueblo no lo va a permitir”, advirtió.