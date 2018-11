Balbuena: Se están investigando los cuatro procesos de consultorías relacionadas con el Rally Dakar

La ministra de Cultura, Patricia Balbuena comentó que ya se inició la investigación por los cuatro procesos que se llevaron adelante para las evaluaciones al impacto patrimonial que generaría el Rally Dakar 2019.

Este fin de semana se conoció que la empresa vinculada al viceministro de Cultura, Luis Villacorta, ganó la buena pro para la realización de los servicios de consultoría, que el jueves por la tarde fue anulado. Este hecho generó la renuncia del viceministro.

“Se exigió la renuncia del viceministro y se han separado a cuatro funcionarios y ya entró la OCI (Órgano de Control Interno) y Amado Enco (procurador). Además, se ha encargado a la Secretario General para que se revisen todos los procesos”, expresó la ministra Balbuena.

En este proceso de separación detalló que se han visto implicados funcionarios de la Dirección General de Protección Patrimonial.

“La renuncia no es una lavada de manos, y se le retira a la persona y no se le da las gracias. Su renuncia no significa que está libre de nada, se le iniciará un proceso administrativo”, detalló

¿Renuncia de la ministra?

​La ministra Patricia Balbuena indicó que ella no ha presentado su carta de renuncia.

“Nosotros estamos siguiendo los lineamientos del presidente en todas las líneas”, remarcó, tras indicar que a ella le toca hacerse cargo de las irregularidades.

Refirió que los cargos de los ministros y ministras están a la disposición, pero “sigo trabajando para colocar los temas importantes”.