indulto a fujimori Otra baja en el Ejecutivo: Presidente de Servir presenta su carta de renuncia por indulto "En mi vida como servidor del Estado me he regido por principios éticos que hoy se sienten socavados y me obligan a tomar esta decisión" refirió el funcionario ante el indulto otorgado al expresidente, Alberto Fujimori.

