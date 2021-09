La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, recibió este miércoles amenazas de muerte en su despacho legislativo según reveló su bancada Avanza País.

A través de su cuenta institucional de Twitter, el grupo parlamentario detalló que en la mañana ingresó una llamada telefónica a la oficina de Chirinos y fue contestado por su secretaria. En esta un desconocido dijo que si no se retractaba de su denuncia contra el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, iban a atentar contra su vida.

En esa línea, la bancada instó a la Policía Nacional del Perú a dar con los autores de las amenazas contra la tercera vicepresidenta del Congreso para que se retracte de la denuncia contra el primer ministro.

“Alertamos que nuestra parlamentaria Patricia Chirinos viene recibiendo amenazas telefónicas contra su vida con el objetivo de presionarla a que se retracte de la denuncia que hizo contra Guido Bellido por agresión verbal”, indicó el grupo parlamentario.

“Nuestra bancada rechaza enérgicamente estos actos, típicos de organizaciones criminales. Instamos a la Policía a dar con los autores de este delito y convocamos a la ciudadanía a levantar su voz contra la violencia en todas sus formas”, se lee en la publicación.

(2/2)Nuestra bancada rechaza enérgicamente estos actos, típicos de organizaciones criminales.

Instamos a la @PoliciaPeru a dar con los autores de este delito y convocamos a la ciudadanía a levantar su voz contra la violencia en todas sus formas. #ConLasMujeresNoTeMetas — Bancada Avanza País (@AvanzaPaisOfi) September 1, 2021





El martes pasado la legisladora Patricia Chirinos detalló en RPP que en una conversación que tuvo cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva ante Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), ocurrió una agresión en su contra por parte de Guido Bellido.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, detalló.

“Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, agregó la legisladora.