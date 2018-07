Araoz: “Volvemos a pedirle al fiscal Chávarry que aclare su situación”

La vicepresidenta Mercedes Araoz le pidió esta noche al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, “no quitarle legitimidad al cargo” que ocupa y que “aclare bien su situación” tras la difusión de un nuevo audio en el cual se le escucha coordinar con el suspendido vocal supremo César Hinostroza una reunión con periodistas, pese a que lo descartó en una entrevista esta mañana.

“Bueno, realmente, volvemos a pedirle al fiscal que aclare bien su situación, porque no puede decir en la mañana una cosa y en la tarde sale otra versión de lo que él ha sucedido, que él estuvo coordinando para tener esas reuniones”, señaló Araoz.

“Me suena que él debería tomar esto con más cuidado, yo no estoy diciendo que él sea culpable de nada, lo que le estoy pidiendo es que haya una investigación donde no haya la posibilidad mínima de una interferencia y no le quite legitimidad al cargo para el cual fue elegido”, enfatizó.

Al ser consultada respecto a la lista multipartidaria para la Mesa Directiva del Parlamento, Araoz consideró que “más allá del candidato, [lo importante] es lo que vamos a plantear en la agenda legislativa”.

En esa línea, la vicepresidenta calificó de “desastrosa” la gestión de Fuerza Popular a cargo de la presidencia del Legislativo porque con esta “la imagen del congreso se ha ido al piso”, por lo que su bancada participará en una lista multipartidaria.

“En este grupo que se está armando están varias bancadas, creemos que tenemos que tener un grupo de congresistas más democráticos a cargo del Parlamento”, manifestó.

Mercedes Araoz brindó estas declaraciones desde el stand del Ministerio de Cultura en la 23° Feria Internacional del Libro de Lima que se realiza en el Parque de los Próceres de la Independencia, en Jesús María.