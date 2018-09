La congresista de Peruanos por el Kambio Mercedes Aráoz cuestionó que la oposición esté acusándola a ella, así como al presidente Martín Vizcarra y al ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK), de haber tenido conocimiento de la contratación del ahora preso José Cavassa como parte de la campaña del 2016.

"Yo no lo he contratado (a José Cavassa), para empezar. Desconocía ese contrato y lo que puedo decir es que, a partir de la segunda vuelta, cuando sí asumí la relación con los personeros, cambiamos el directorio completamente y la gente que trabajó en ese nuevo directorio no lo contrató", declaró Mercedes Aráoz ante la prensa.

La vicepresidenta de la República respondió así luego que se conociera que José Cavassa, en su testimonio ante la fiscalía, señalara que trabajó para Peruanos por el Kambio en la campaña presidencial del 2016.

Mercedes Aráoz dijo que las personas que deberán responder por la contratación de Cavassa deben ser Gilbert Violeta, congresista que era jefe de campaña en el 2016, y Carlos Portocarrero, personero legal de Peruanos por el Kambio.

"No lo he conocido, no lo conozco y por eso me molesta. No tengo relación y me quieren vincular con ese señor que no conozco", declaró Araoz en referencia a José Cavassa.

Asimismo, dijo que ni ella ni Martín Vizcarra, quien también estuvo a cargo de la campaña, supieron de la contratación de este hombre que ahora es sindicado como miembro de la banda "Los Cuellos Blancos del Puerto".

"Yo lo he conversado con el señor presidente (Martín Vizcarra) y ninguno de los dos sabíamos de eso, así que eso es una novedad"; aseguró.

Mercedes Aráoz respondió al congresista de Fuerza Popular Luis Galarreta quien la acusó, no solo a ella sino al actual presidente Martín Vizcarra y a PPK, de buscar "comprar votos" y a quienes calificó como "Los Cuellos Blancos de Choquehuanca (en referencia a la calle donde vive el ex presidente Kuczynski)" en una entrevista al diario Correo.

"El señor Luis Galarreta tiene que ser responsable con sus palabras porque esa es una infamia. Yo no he estado vinculada en ningún momento a ese señor. En lo que se trabajó en la segunda vuelta con el equipo que nosotros armamos, nunca se contrató a José Cavassa. Me parece una infamia", comentó.

Carlos Portocarrero, luego de la difusión del testimonio de José Cavassa, confirmó que sí fue contratado como capacitador del equipo de personeros legales, algo que se decidió de manera independiente y sin reportar a los jefes de campaña.