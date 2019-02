Aráoz sobre financiamiento de PPK: "Ni Martín ni yo estábamos en los temas económicos"

La vicepresidente Mercedes Aráoz aseveró este martes que el Comité Ejecutivo Nacional de Peruanos por el Kambio ha malinterpretado sus palabras en relación a lo que señaló el lunes respecto a los aportes que Marcos Prialé Marquina habría realizado de manera personal a la campaña electoral del 2016.

"Esto [el comunicado] me parece una canallada, tergiversar mis palabras y manipular la información. El Comité Ejecutivo Nacional tiene que ser muy cuidadoso y no utilizar palabras que yo no he dicho", sostuvo en diálogo con RPP.

"Me hubiera gustado que me llamen, porque efectivamente están tergiversando mis palabras, en ningún momento doy fe de nada, no podía dar porque no conocía lo que pasaba en temas de dinero. Esto es un tema bastante delicado", señaló.

La también legisladora remarcó que no participó ni conoció nada respecto al manejo económico de los fondos de dicha contienda electoral y reiteró su "fastidio" por este hecho.



El lunes Canal N reveló que un aspirante a colaborador eficaz aseguró que el llamado 'Club de la Construcción' aportó a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski con 100 mil dólares, cuando postuló con Peruanos por el Kambio (PpK), en las elecciones presidenciales del 2016.

Al respecto, la vicepresidenta Mercedes Aráoz dijo que habrá que comprobar si dicha versión es cierta. Sin embargo, confirmó que aportó dinero, de manera personal a la campaña.

"No confío (en Rodolfo Prialé), ese señor siempre estuvo allí. Era un colaborador de campaña, estuvo colaborando con los personeros y aportó dinero. Ni Martín ni yo estábamos en los temas económicos ", manifestó en diálogo con dicho medio.

Tras la difusión de esta información, el partido Peruanos por el Kambio emitió un comunicado en el cual señaló que la versión del aspirante a colaborador eficaz deberá ser explicada por quien estuvo a cargo de la recaudación de la campaña y consideraron grave lo dicho por Mercedes Araoz.

" La responsabilidad de la recaudación de campaña recayó exclusivamente en el candidato presidencial y en su equipo de su estricta confianza, ajenos al partido ", indicó el Comité Ejecutivo Nacional del partido PpK.

"Es grave la afirmación de Mercedes Aráoz, quien da fe del aporte comprometedor a favor del candidato presidencial en presencia del actual presidente Martín Vizcarra", se lee en el documento.

Asimismo, aseguraron que solicitarán al Congreso de la República que se forme una comisión investigadora que se dedique a esclarecer los alcances del 'Club de la Construcción'.