Aramayo pide al vocero de Fuerza Popular apoyar priorización de denuncias contra Chávarry

La congresista Alejandra Aramayo (Fuerza Popular) instó al vocero de su agrupación, Carlos Tubino, a firmar la priorización de las denuncias constitucionales contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“He escuchado al vocero Carlos Tubino y ha dicho que no firmará una priorización en Acusaciones Constitucionales, yo le pediría que sí lo haga, yo sí le pediría al vocero de nuestra bancada que, si constituye un problema la presencia del fiscal de la Nación, debería dársele la oportunidad de que se investigue si ha habido o no una infracción constitucional que acredite o no tal tema”, manifestó en RPP.

En ese sentido, Alejandra Aramayo sostuvo que, si existe consenso de parte de las bancadas, Carlos Tubino debería firmar el acuerdo de la Junta de Portavoces para que se revisen las denuncias constitucionales contra Chávarry con prioridad.

“¿Qué ganamos aplazándolo? Yo sí le pido de manera cordial al vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, de que suscriba si hay un acuerdo en Junta de Portavoces para que se deje de lado la prelación de las causas y que se priorice como una importante”, detalló.

Asimismo, la legisladora consideró que no hay necesidad de citar a un pleno para llegar a un acuerdo de parte de las bancadas para priorizar este tema.

Como se recuerda, el último viernes el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, descartó que su bancada vaya a pedir en la Junta de Portavoces que se priorice en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales las denuncias pendientes contra el fiscal de la Nación.

“Yo no lo voy a pedir porque hay que ser respetuosos del reglamento del Congreso”, dijo Tubino a la prensa.

El vocero de Fuerza Popular reconoció que la Junta de Portavoces podría evaluar pedir que se agilicen las denuncias constitucionales contra Pedro Chávarry. "Que lo pidan y veremos si tienen los votos", señaló.

"Tenemos que esperar. Acá no estamos en un cuartel [...] y no puedo dar órdenes cuando el reglamento del Congreso dice claramente que cada comisión es autónoma", agregó Tubino.