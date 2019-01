Comisión de Ética aprueba por unanimidad iniciar investigación contra Luis López Vilela

La Comisión de Ética Parlamentaria acordó por unanimidad esta tarde abrir una investigación contra el congresista Luis López Vilela (Fuerza Popular) por la denuncia de la legisladora no agrupada Paloma Noceda quien reveló a inicios de diciembre que el parlamentario le realizó tocamientos indebidos.

El grupo de trabajo presidido por Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio) tomó esta decisión luego de escuchar los descargos de

López Vilela quien negó haber realizado tocamientos indebidos y dijo estar sorprendido por la denuncia, pues es un hombre "de familia".

"Estábamos en Fuerza Popular y lo que me decía el congresista Galarreta [vocero en aquel entonces] era que [a Paloma Noceda] no le gustaba la forma de mi saludo, como yo de repente saludaba a los colegas congresistas", sostuvo.

"De inmediato, al mencionar mi nombre, llamo a la congresista Paloma Noceda para tener una reunión y ver qué había pasado porque también a mí me sorprendió [...] cómo no me contestaba le envié un mensaje de texto [...] por la integridad ya no insistí más y por respeto a la mujer y por la familia", señaló.

Como se recuerda, Noceda denunció formalmente al también presidente de la Comisión de Fiscalización ante la Comisión de Ética luego de que, en una sesión del Pleno, revelara que él le realizó tocamientos indebidos

"Un día estoy en una reunión con colegas y yo estaba sentada dando la espalda y viene ese colega, seguramente he estado con el cabello sujetado, y me hace una suerte de masaje asqueroso en el cuello", relató la parlamentaria.