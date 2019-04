Apra recibió US$ 100 mil de Odebrecht, revela IDL-Reporteros Fueron dos pagos: U$S 60 mil dólares a nombre de ‘Laque’ (seudónimo de Luis Alva Castro) y U$S 40 mil al ‘Apra’.

Alan García había asegurado que ni su campaña ni el Apra recibieron en el 2006 donación alguna de Odebrecht. (Foto: GEC) Alan García había asegurado que ni su campaña ni el Apra recibieron en el 2006 donación alguna de Odebrecht. (Foto: GEC) Alan García había asegurado que ni su campaña ni el Apra recibieron en el 2006 donación alguna de Odebrecht. (Foto: GEC)