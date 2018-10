Apra denuncia que Gobierno alista proyecto de ley para intervenir la Fiscalía de la Nación

Los congresistas de la bancada aprista en el Congreso denunciaron que el Poder Ejecutivo tiene listo un proyecto de ley para intervenir y reorganizar el Ministerio Público , con el objetivo de sacar al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry .

En conferencia de prensa, Jorge del Castillo enfatizó que esta iniciativa busca repetir lo que ocurrió en enero de 1997 cuando se aprobó la ley N° 26738 en el gobierno de Alberto Fujimori.

"Como no consigo, por un lado lo que quiero entonces lo hago por otro, y si no me das pues te cierro. Ese es el designio de lo que quieren hacer. Aquí esperamos de pie a que nos cierren", insistió.

Agregó que se están dando todos los pasos previos y similares para repetir un golpe de Estado, tal como ocurrió el 5 de abril de 1992.

Al respecto, el congresista Mauricio Mulder mencionó que poseen una copia del texto del proyecto de ley pero no lo pueden difundir totalmente para proteger la identidad de la fuente que entregó el material.

"En segundo lugar, queremos que el Gobierno sepa que conocemos de esto y lo propicio sería que nieguen, en cuyo caso estaríamos logrando lo que buscar y es abortar un intento golpista", aseveró.

Asimismo, puntualizó que buscar la intervención de un organismo autónomo y sea declarado en emergencia, lo que va a generar es que el presidente Martín Vizcarra vaya en contra de la Constitución y "se ponga de candidato para una vacancia presidencial".

"Creemos que la actual crisis política no puede seguir derivándose en esa vertiente, creemos que el presidente de la República debe cumplir con el papel de gobernar, ¿cuándo el presidente va a hablar de los temas de fondo del país?", aseveró.

Insistió en que Vizcarra debe centrarse en las obras de reconstrucción y "no ponerse un sombrerito y hablar del señor Chavarry".