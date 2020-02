Los congresistas electos de diferentes agrupaciones políticas se pronunciaron sobre el anuncio del ministro del Interior, Carlos Morán, quien el último fin de semana indicó que, a partir de ahora, los legisladores no contarán con personal de seguridad.

César Combina, de Alianza para el Progreso (APP), aseguró que en su agrupación pueden “prescindir perfectamente de la seguridad” y que no tienen ningún inconveniente en que esta disposición del Poder Ejecutivo se concrete.

“En Alianza para el Progreso no hemos venido por un resguardo o por gollerías. Justamente ayer nuestro vocero Luis Valdéz y el exgobernador de Lambayeque Humberto Acuña señalaban que podemos prescindir perfectamente de la seguridad, no tenemos ningún problema y creo que es un gran gesto que están obligando a tomar al Parlamento, pero no tenemos ningún problema. Esto no es un tema infantil de me quitas o te doy o me das, sino lo que queremos es que nos dejen trabajar”, afirmó en RPP.

Rennán Espinoza de Somos Perú se mostró en una posición similar y resaltó que, desde la campaña, su partido estuvo a favor de no contar con resguardo policial. Agregó que -muchas veces- los efectivos encargados de la seguridad de los legisladores son destinados a actividades que no les corresponden, generando críticas de parte de la población.

“Somos Perú desde la campaña ha dicho que no necesitamos resguardo policial, nos parece bien la opinión del ministro [Carlos Morán] sobre este tema y nosotros hemos dicho que aplaudimos, coincidimos y estamos totalmente de acuerdo; sin embargo, un decreto supremo no es la solución. Esta es la Ley Orgánica de la Policía que dentro de sus funciones está el resguardo a los congresistas, así que hay que hacer modificaciones a la Ley Orgánica de la Policía”, señaló.

Por su parte, Rocío Silva Santisteban, virtual parlamentaria y vocera del Frente Amplio, calificó la propuesta como “demagógica y populista”, pese a que refirió que no están interesados en contar con seguridad.

“Nos parece una medida totalmente demagógica y populista que aparece en un momento de crisis del Gabinete y que pretende, digamos, poner una cierta popularidad interesante para la población que está cansada de los problemas de inseguridad que sufrimos todos”, manifestó en Radio Nacional.

Indicó también que el anuncio de Morán constituye “una actitud extraña” y que estaría “pechando” al nuevo Legislativo.

“Lo que consideramos es que hay varios problemas de parte del ministro [Carlos Morán]. En primer lugar, me parece una actitud extraña. Siento, para decirlo en términos bien populares, que nos está pechando y en ese sentido, nosotros como congresistas del Frente Amplio, ya lo dijo el compañero Enrique Fernández Chacón, no nos interesa tener seguridad, pero sí consideramos, más allá de mi propia posición que sí hay algunos congresistas que deberían tener seguridad”, explicó.

Finalmente, Zenaida Solís, representante del Partido Morado, recordó que su agrupación política planteó en campaña que todos sus integrantes renuncien a su seguridad policial, por lo que coincidió en que es “demagógico” que el Ejecutivo lo anuncie como una medida.

“Sin duda [es demagógico]. Morán lo que tiene que hacer es tener una estrategia bien acabada de seguridad ciudadana, que nos diga cómo la ola delincuencial va a bajar en las ciudades [...] porque un problema tan grande requiere estrategia, no se soluciona con parches, quitándole la seguridad a los congresistas [...] Cada congresista podría renunciar y eso se iba a ver en el Parlamento. El Ejecutivo no tiene por qué hacerlo, pero ¿esa es su estrategia de seguridad? Me parece bien pobre”, comentó a Ideeleradio.

El último sábado, el ministro del Interior, Carlos Morán, anunció que a partir de ahora los nuevos congresistas de la República ya no tendrán seguridad como parte de un plan de regularización de la seguridad de los funcionarios del Estado que será aprobado próximamente.

Detalló que los aproximadamente 400 policías que se encargaban de la seguridad de los congresistas y del propio Parlamento serán destinados a tareas de seguridad ciudadana y eso se materializará vía un decreto supremo.