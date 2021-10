El vocero de la bancada Alianza Para el Progreso APP, Eduardo Salhuana, aseguró que su agrupación política decidirá si vota a favor o en contra de otorgar la confianza al Gabinete presidido por Mirtha Vásquez luego de escuchar su presentación ante el pleno este lunes 25 de octubre.

Cabe recordar que la primera ministra, acompañada por los miembros del equipo ministerial, tienen agendada su presentación para solicitar el voto de confianza el Poder Legislativo este lunes a las 11 a.m.

“Inicialmente, la idea es esperar la exposición para tomar una decisión; pero en la mayoría (de la bancada) existe una mirada positiva de Mirtha Vásquez”, declaró Salhuana a la agencia Andina.

El parlamentario comentó que mañana domingo tendrán una reunión de bancada para evaluar la situación política y tener todo bien claro respecto a la presentación del Gabinete.

Asimismo, explicó que planean hacer un vote en bloque, aunque “siempre hay alguno que tiene una idea diferente y lo respetamos”.

“En la mayoría de casos tratamos de mantener una mirada unitaria y vamos a continuar en esa línea”, manifestó Salhuana.

A la sesión del lunes acudirá la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, en compañía de los demás ministros de Estado.

Cabe recodar que el líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, se expresó en líneas similares sobre la posición de la bancada de su agrupación política, al señalar que tomarán una decisión en base a la exposición del Gabinete.

Sin embargo, comentó que el presidente Pedro Castillo debería evaluar la permanencia del ministro del Interior, Luis Barranzuela, cuestionado por su desempeño dentro de la policía, sus vínculos con Vladimir Cerrón y Perú Libre como abogado, y por ser responsabilizado por la incapacidad para llevar a cabo la captura de cinco investigados militantes de Perú Libre que tienen prisión preventiva por 36 meses.

“Lamento que el presidente no haya tenido cuidado con el currículo del ministro del Interior. Creo que está a tiempo, creo que por una persona no puede exponer todo un Gabinete y no puede exponer al Ejecutivo en general”, declaró Acuña.