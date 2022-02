El vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, dijo que “tal como están las cosas”, sería “lo más razonable” que el mandatario, Pedro Castillo, presente su renuncia al cargo.

“[¿Usted no le pediría al presidente que renuncie?] Bueno, tal como están las cosas, creo que sería lo más razonable. Otros plantean la vacancia, mientras que otro grupo plantea modificar el artículo 117 para ver el tema de las acusaciones constitucionales. Pero todo debe ser dentro del marco legal y constitucional”, manifestó en diálogo con Exitosa.

Si bien se mostró a favor de la renuncia del jefe de Estado, consideró que aún no hay un sustento constitucional para presentar una moción de vacancia presidencial.

“Es complicado una vacancia tal como establece la hermenéutica parlamentaria y la casuística con las opiniones del TC, que pide una razón objetiva, acreditada y que tenga que estar vinculada a temas de corrupción”, indicó.

El vocero de APP también dijo que se ha llegado a este punto porque el mandatario no ha sabido definir un equipo sólido de trabajo y asesores, y tampoco ha podido darle un “rumbo claro” a su gestión

“Tampoco hay una visión clara de a dónde quiere llevarnos, sigue la incertidumbre. Y lo peor es que en todos los sectores de oposición y los que estaban cerca de su gestión le están retirando el respaldo”, señaló.

Finalmente, Eduardo Salhuana dijo que Pedro Castillo se equivocaría nuevamente si designa a un premier o ministros de su entorno para tratar de mitigar la crisis política que generó el nombramiento de Héctor Valer como premier.

“El presidente no parece entender que él no puede continuar con las recomposiciones anteriores (de gabinetes). Como no lee periódicos ni mira televisión, él cree que cambiando nombres, que escoge de su entorno, está resolviendo el problema”, puntualizó.