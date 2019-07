APCI mira hacia la región en busca de cooperación de sur a sur

El año en el que mayor monto se recibió el Perú por concepto de cooperación técnica internacional, fue en el 2006 con US$ 584 millones, luego empezó a descender. Sin embargo, en los últimos tres años se detuvo la reducción, de los US$ 337 millones que se recibió en el 2014, se elevó a US$ 399.03 millones en el 2017.

¿Cuáles son los países que más apoyan al Perú? El director Ejecutivo de la APCI, José Antonio González, destacó que entre los principales países cooperantes se encuentran: Alemania (US$ 37 millones) Canadá (US$ 31.4 millones).

Así también, España (US$ 30.4 millones), Estados Unidos (US$ 28.4 millones), Suiza (US$ 23.1 millones) y China (US$ 13.6 millones). Este último ha incrementado su ayuda en los últimos años.

Cooperación de sur a sur

El director Ejecutivo dela APCI, José Antonio González, señaló que en la medida de que ha disminuido la cooperación norte-sur, se busca también intensificar el intercambio de experiencias entre los países de la región.

“Estamos desarrollando desde hace un par de años un agresivo programa de cooperación sur - sur y en este momento tenemos no menos de 102 proyectos” añadió en diálogo con Gestión.

Detalló que APCI están trabajando con México, Costa Rica, Colombia, Chile, Uruguay Argentina, Brasil, República Dominicana. “Con pocos recursos podemos lograr un gran impacto de cooperación sur-sur”, expresó.

Señaló que por ejemplo que República Dominicana que recibe arriba de 6 a 8 millones de turistas al año, vio con atención el trabajo que desarrolló nuestro país con la Marca Perú, mientras que nosotros el que ellos se hayan convertido en un hub de productoras de cine. Al respecto, indicó que ya arrancó el intercambio de información entre ambos países.

“Surge de esta manera el fortalecimiento de la región y se pasa de ser un país que recibe comparación a uno que ofrece cooperación”, apuntó.