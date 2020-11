El primer ministro, Ántero Flores-Aráoz consideró que no tiene responsabilidad política por los fallecidos y heridos que dejaron los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales durante la segunda marcha nacional en contra del gobierno de Manuel Merino.

“Yo no [tengo responsabilidad política], porque no soy responsable político. [Pero es el primer ministro] Eso no significa que tenga responsabilidad de la violencia que ha sido azuzada, yo no me apego a ningún cargo, lo que quiero es que si hay una transferencia sea ordenada", señaló en diálogo con Exitosa Noticias.

Flores-Aráoz confirmó la renuncia de Gastón Rodríguez al Ministerio del Interior, por tener “responsabilidad” dicho sector en los actos de violencia suscitados el último sábado.

“Ha renunciado [Gastón Rodríguez]. Se siente lógicamente afectado, su sector tiene responsabilidad, indiscutiblemente, y él ha asumido y él de motu propio, nadie le ha pedido su renuncia, él solito renunció en un acto de mucha dignidad", refirió.

Señaló también que permanece en el cargo y no renunciará porque “no hay que dejar al país en la anarquía”, ya que “el vacío de poder puede ser terrible”.

“Hay que buscar que haya tranquilidad, todo lo que ha sucedido es muy lamentable, dolorosísimo, pero hay que mirar que no solamente hay jóvenes, civiles, que han sido afectadas sus vidas, su integridad, también los hay de la policía. [...] Realmente incalificable, necesitamos tranquilidad, el país no puede estar así, no puede ser tampoco ingobernable, la anarquía podría ser el peor de los escenarios por eso hay que tener tranquilidad y buscar soluciones”, indicó.

Refirió que si el Congreso decide vacar a Manuel Merino de la Presidencia de la República será su “decisión” y se deberá “entregar el poder a quien corresponda”.

“Si lo vaca será decisión del Congreso y habrá que entregar el poder a quien corresponda, pero en este momento, piensen, el vacío de poder no puede existir, eso tiende a la anarquía, no hay que dejar vacío de poder, si cambia la gobernabilidad, cambiará y habrá que entregarlo, pero en este momento no puedes dejar a los millones de personas que no han participado de esas marchas, tampoco puedes dejarlas a su suerte”, reiteró.

Finalmente, precisó que no hay 13 ministros renunciantes a su Gabinete Ministerial, que la cifra es menor. “La cifra no es esa, se han ido algunos, es verdad, pero la cifra no es esa. Pueden ser cinco”, dijo.