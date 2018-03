Ántero Flores Aráoz: No me han llamado para ser parte del gabinete de Vizcarra

El ex congresista y ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, informó que hasta el momento no ha recibido alguna llamada para proponerle ser parte del primer Consejo de Ministros de Martín Vizcarra, aunque que si lo hacen lo evaluaría.

También señaló al congresista César Villanueva como una buena alternativa para ocupar el puesto de primer ministro.

Según RPP Noticias, el nombre del ex presidente del Congreso ha sido mencionado por diversos medios periodísticos como posible premier, puesto en el que Mercedes Aráoz no seguirá.

“Siempre circula mi nombre y la verdad no sé por qué. No me molesta, pero no me han llamado”, dijo Flores Aráoz.

Recomendaciones



Asimismo, recomendó al presidente Martín Vizcarra tomar en cuenta tres factores para poder armar su gabinete ministerial.

“Primero es tiempo, después las formas y después los contenidos”, señaló.

“Estamos en una semana muy corta, Semana Santa. Si el presidente sigue sin convocar, pasa mañana y todo el mundo va a estar en la playa. Cada día se convierte en un poco más difícil la situación”, comentó.

“Al primero que tienes que convocar es a quien quieres que sea tu primer o tu primera ministra. De acuerdo con la Constitución, con él o con ella tienes que armar el gabinete”, mencionó.

Consultado sobre la posibilidad del congresista César Villanueva como nuevo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cargo que ya ocupó entre 2013 y 2014, señaló que es alguien “con mucha experiencia y una persona competente y seria.

"Creo que lo haría muy bien", dijo Flores Aráoz, aunque comentó que si Villanueva “es tan amigo del presidente, entonces al presidente le conviene que sus más amigos estén en el Congreso para que ayuden a ser bisagra”.

Agregó que “hay en el Perú montones de gente que podrían hacer muy bien el papel de primeros ministros y gente joven también”.

Perfiles

Sobre el próximo gabinete, consideró que es “importante conocer la trayectoria de los ministros, que sean la antítesis de lo que hemos tenido”.

“Hemos tenido ministros técnicos buenísimos con muchísimos pergaminos pero que no tenían esquina. Tú necesitas que los técnicos sean de viceministros para abajo. Que el ministro tenga facilidad de ser político, lo e no significa que no conozca de su cartera”, anotó.

“Hay un cambio de tiempos. Todas las bancadas están asumiendo que no les ha ido bien con esta oposición tan dura de los últimos meses. El cambio es colaborar, en el buen sentido de la palabra, y tener cimientos sólidos para competirá en el 2021”, agregó.