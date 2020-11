El jefe del Gabinete Ministerial, Ántero Flores-Aráoz, afirmó que el presidente Manuel Merino no ha pensado en renunciar al cargo en medio de una crisis política porque “millones de peruanos lo respaldan”.

En declaraciones a la prensa, refirió que quienes apoyan la gestión de Merino de Lama están en sus casas y no han salido a las calles para darle su respaldo público por precaución.

“No [ha pensado en renunciar], porque tiene también millones de peruanos que lo respaldan. Lamentablemente [están] en sus casas, no han salido a las calles. No [los invitaría a salir]”, manifestó.

Cuando se le insistió en el tema, reaccionó fastidiado: “Pregúntesele a él, no soy su representante, soy un ministro. No hemos tratado ese punto”.

Del mismo modo, Flores-Aráoz también afirmó que las recientes protestas se deben a que la gente ha estado confinada por mucho en sus domicilios debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Explicarles qué es lo que sucede en el Perú, entiendan, que hay mucha gente que está fastidiada, han estado mucho tiempo confinados en sus domicilios, han habido exageradas restricciones”, subrayó.

Del mismo modo, el primer ministro insistió en que la asunción de Manuel Merino como presidente es constitucional porque lo realizó el Congreso que fue elegido en las elecciones complementarias en enero pasado.

“Si creen que no los representa, ha sido elegido por el Congreso que ellos convocaron a las elecciones. Es un gobierno legítimo y constitucional”, acotó.

“Acá hay un marco constitucional y legal que nosotros respetamos y vamos a seguir respetando. Le pedimos a la gente comprensión o queremos llegar al caos y la anarquía, y que haya sucesivos cambios cada diez días de gabinete”, añadió.

Respecto a la audiencia que se llevará a cabo este miércoles 18 de noviembre en el Tribunal Constitucional (TC) sobre la demanda competencial por la vacancia presidencial por incapacidad moral, Flores-Aráoz descartó cualquier tipo de presiones.

“Ese es tema del Tribunal Constitucional, entre nosotros, por lo menos de parte mía y del gabinete van a encontrar alguna presión al Tribunal Constitucional. En un estado de derecho cada uno tiene sus atribuciones y facultades. Dejemos que él actúe de acuerdo a lo que dice la ley y su criterio”, anotó.

Finalmente, Flores-Aráoz reiteró que está en contra de un eventual indulto al líder etnocacerista, Antauro Humala, y que dejará el Gabinete si se produce dicho escenario.

“Tengo una posición clara sobre particular porque yo era ministro de Defensa cuando sucedió el Andahuaylazo y tengo lógicamente información de primera mano. En lo particular he expresado mi posición contraria en ese sentido, quizás por el efecto de haber sido actor y haber tenido que debelar esa situación de entonces”, anotó.

“Tengo una sola palabra, no dos. Entiendo las razones políticas que pueden haber, pero siempre he mantenido una posición y no tengo por qué variarla, simplemente doy un paso al costado y no pasa nada”, sentenció.