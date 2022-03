Durante la inauguración del tercer Consejo de Ministros Descentralizado realizado este viernes en Huancavelica, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló que una vacancia contra el presiente Pedro Castillo afectaría a todos los pueblos del Perú, por lo que instó a que el Congreso deje la confrontación e inicie un proceso de diálogo sin “complejos de inferioridad o superioridad”.

“Es mejor ser franco, es mejor ser decente, ser honesto, decirles a nuestros amigos de provincias que nosotros somos ellos y ellos somos nosotros y ellos toman las decisiones. Todos participamos en este Gobierno. Si Pedro Castillo cae, caemos todos, todos los pueblos del Perú y nadie debe estar seguro que si Pedro Castillo cae, alguien va a ser presidenta o presidente. Las consecuencias no las sabemos”, dijo Torres ante las autoridades regionales.

El premier indicó que ya llevó a cabo un proceso de vacancia contra Castillo y se perdió ese proceso; en tanto ahora están llevando nuevamente otro proceso.

De este modo criticó a un sector del Congreso que está promoviendo la vacancia contra el jefe de Estado, pues dijo que solo se incluyen cuestionamientos basados en informes periodísticos y en dichos que no pueden ser considerados pruebas, además de información que se encuentra actualmente en investigación en el Ministerio Público.

“No hay absolutamente una sola prueba y no lo pueden exhibir porque no la tienen. Solo vociferan y tratan de engañar al pueblo y en eso está abocado un sector del Congreso. ¿Creen que se puede trabajar, avanzar con ese entorpecimiento permanente, ese acoso permanente al Ejecutivo?”, acotó Torres.

Discriminación

En esa misma línea, el titular de la PCM dijo que hay personas que apoyan la vacancia “sin darse cuenta que muchos son discriminados por esa clase” que promueve la moción contra Pedro Castillo.

“Mirémonos quiénes somos y veamos si nos aceptarían a cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí presentes, como presidente de la República. Mirémonos. Si queremos avanzar como democracia, entonces defendamos la democracia, porque democracia es separación de poderes y acceso al poder mediante los mecanismos de la Constitución”, acotó.

Tras los cuestionamientos a quienes respaldan la Vacancia, el primer ministro hizo un llamado para que desde el Legislativo se trabaje en forma dialogada con el Ejecutivo, tras recordar que hay proyectos de ley que el Gobierno ha presentado y que no son atendidos, o que son usados para promover normas distintas sin darles el crédito como autores.

“Lo que pido al Congreso es que terminemos con esto, que dialoguemos, que nosotros no tenemos el complejo de superioridad ni de inferioridad, en absoluto. Para nosotros el que tiene complejos de inferioridad o superioridad y ejerza algún cargo público es un asco, es una persona asquerosa, despreciable que hace muchísimo daños a la comunidad. Debemos ponernos de acuerdo en los problemas esenciales del país y trabajar como hermanos para poder salir de la situación en la que nos encontramos”, exhortó.