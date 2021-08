El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, dijo que sostuvo una “conversación tensa” con el secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, en su casa ubicada en San Isidro y detalló que, de esa conversación, llegó a la conclusión que “no es posible” resolver mediante el diálogo las discrepancias que considera que hay con el Gobierno.

“[¿Es verdad que en su domicilio de San Isidro tuvo un intercambio fuerte de palabras con Vladimir Cerrón?] Sí, es verdad. Es la primera vez que he hablado frente a frente y le he dado la mano a él”, detalló en declaraciones al portal Epicentro TV.

Aníbal Torres dijo que, en esa conversación, le dijo al exgobernador regional de Junín que no era posible aplicar la política expresada en el ideario de Perú Libre.

#LoÚltimo: Ministro de Justicia, Aníbal Torres sobre @VLADIMIR_CERRON: "Él no ha ganado las elecciones. Lo ha hecho @PedroCastilloTe y el presidente es quien toma las decisiones", le dijo a @socioperiodismo. #Avance pic.twitter.com/7eLIdzdw2j — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) August 27, 2021

“Él no ha insistido en eso ni contestó mayormente sobre ello. Fue una conversación tensa, es verdad, pero ahí terminó eso”, detalló.

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aseguró que él es una persona dialogante capaz de conversar con alguien que tenga cualquier ideología política, pero precisó que él no participa en ningún extremo, “ni la ultraderecha ni la ultraizquierda”.

“Mi posición es que mediante el diálogo se resuelven estos asuntos. Por eso hubo esa reunión (con Vladimir Cerrón). Lamentablemente he visto que no es posible. Ahí la solución sería, o bien se separan definitivamente o bien dialogan pero dividiendo competencias porque el señor Cerrón no ha ganado las elecciones”, indicó.

Torres recordó que Vladimir Cerrón es secretario general de Perú Libre y manifestó que ese debe ser el ámbito en el que se desenvuelva. “El que ha ganado las elecciones es Pedro Castillo y él tiene que tomar las decisiones”, comentó.

Finalmente, el ministro respaldó a Pedro Castillo: “He visto que Pedro Castillo tiene carácter para mantener sus ideales, que no son extremistas para nada. Yo apoyo a Pedro castillo por esa posición, que es de izquierda pero con orientación al centro”, anotó.