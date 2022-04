El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se pronunció sobre la posibilidad de una reestructuración del gabinete ministerial frente a la crisis política por la que atraviesa el país. El primer ministro no descartó la posibilidad de que el presidente de la República, Pedro Castillo, opte por una recomposición.

“Está bien, el gabinete puede ser recompuesto”, indicó desde Cusco para la prensa cuando se le mencionó que se pide un cambio de gabinete y se dé paso a una cuarta recomposición ministerial en este Gobierno.

El último 14 de abril, el cardenal y arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, informó que el mandatario Pedro Castillo se comprometió a iniciar un “cambio de rumbo radical”.

“Muy pronto el presidente anunciará los cambios que pasa por un nuevo gabinete y un premier que no dependa ya del partido Perú Libre o de grupos del entorno del presidente Castillo, eso está clarísimo”, dijo.

Había descartado renuncia

En la conferencia de prensa otorgada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) del último 11 de abril, Torres Vásquez aseguró que no ha presentado su carta de renuncia al cargo y aclaró que su gabinete se encuentra muy sólido.

“Les comunico que no he presentado mi renuncia, el gabinete está muy sólido. Estoy muy contento con este equipo que viene trabajando por el bien del país”, aseveró aquel día ante los medios de comunicación.

Castración química para violadores

Torres anunció este lunes que el proyecto de ley que se prepara desde el Ejecutivo para implementar la castración química contra violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres se evaluará en el Consejo de Ministros.

“Se debatirá en el Consejo de Ministros y en el Congreso. Son crímenes atroces que no se pueden seguir permitiendo”, dijo.

Sobre la prensa

Más temprano, durante una reunión que mantuvo con gremios de trabajadores en la región Cusco, Aníbal Torres manifestó que las críticas que ha recibido por las declaraciones que dio sobre Adolf Hitler se debieron a la “ignorancia”.

“No existe ser humano absolutamente bueno o malo, pongo como ejemplo a Hitler que llenó Alemania de vías de comunicación (...) pero esa prensa muy dolida, me ataca día y noche porque dice que he elogiado a Hitler. ¡La ignorancia!”, subrayó.

