El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aseguró que el jefe de Estado, Pedro Castillo, utiliza su sueldo para pagar a sus abogados con el fin de defenderse de las investigaciones en su contra por parte de los “golpistas”.

Durante la inauguración de una nueva infraestructura en un colegio de Trujillo, el primer ministro también resaltó que no van a encontrar que el presidente de la República ha robado dinero del Estado.

“Los gobernantes no se pueden servir del poder para enriquecerse, jamás lo encontraran a Pedro Castillo con que se ha llevado un céntimo, ojalá alguna vez ustedes visiten a la familia de Pedro Castillo, cómo vive la familia de Pedro Castillo, no hay recursos para mucho. Su sueldo lo tiene que utilizar en pagar sus abogados para defenderse de los golpistas, pero eso no va a hacer que nos rindamos”, exclamó.

“Nosotros estamos con el pueblo, ponemos el cuerpo por la defensa del pueblo y estamos dispuestos a dar nuestra vida porque si eso sucede ustedes continuarán por la libertad de nuestra patria”, agregó Torres Vásquez.

Asimismo, el jefe del gabinete ministerial destacó que desde el Gobierno soportan a diario los “golpes” y “obstáculos” que les dan con las indagaciones contra Pedro Castillo y su entorno, además del control político constante por parte del Congreso.

“Los golpistas se quieren llamar demócratas, pero han sido puestos al descubierto por la juventud a los largo y ancho del país y por la niñez. Eso me alegra porque eso me inspira en que hay confianza en seguir haciendo lo que se viene haciendo, soportando todos los obstáculos, todos los golpes que nos dan día y noche”, manifestó Aníbal Torres.

