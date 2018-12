ANGR: “Está pendiente descentralizar funciones como minería, medio ambiente y transporte”

Luis Valdez, gobernador de La Libertad, lleva un año y ocho meses como titular de la ANGR. En conversación con Gestión detalla los avances, resalta el “fortalecimiento de la institucionalidad” y cuál es la agenda pendiente para quien lo suceda en el cargo (ver otrosí digo).

¿Cuál es el reto del próximo presidente de la ANGR?

Que sea el enlace entre los gobiernos regionales y los otros niveles del Estado y entes autónomos, lo que es fundamental para la ejecución de algunos proyectos. Tiene que haber un nivel de coordinación efectiva. Esto tiene que seguir consolidándose. A partir de aquí se impulsa la tan anhelada descentralización.

¿Qué tareas o normas están pendientes?

Hay una descentralización fiscal pendiente, efectivamente. A la fecha nos falta descentralizar algunas competencias.

¿Cómo cuáles?

Por ejemplo, en minería, medio ambiente, transporte, agricultura y vivienda. Los ministerios hacen un trabajo paralelo a los gobiernos regionales y eso no es eficiente. Se gastan muchos recursos. Ahora, el 70% del presupuesto nacional lo sigue administrando el Ejecutivo, solo el 30% va orientado a otros gobiernos.

¿Sobre esto último, cuál es lo ideal?

Que se descentralice la recaudación en función al aporte de cada región, necesidades y brechas. Hay la voluntad del presidente Martín Vizcarra y del premier César Villanueva.

Soy un convencido de que en los próximos meses se materializará.

¿Pero cuál es el avance?

Hay algunas propuestas, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha contratado una consultora al respecto, esta consultora ha entregado uno avances, pero se sigue evaluando.

¿Ya hay fecha para conocer esta propuesta?

Debería empezar a verse a partir del 2020, con la nueva ley de presupuesto. Para esto, la autoridad de la ANGR y las autoridades electas que entren en funciones tienen que impulsarla. No quedarse en el sueño de los justos.

Con esta nueva propuesta, ¿cuánto del presupuesto nacional debería estar en manos de las regiones?

Eso dependerá del cierre de brechas y jurisdicción.

¿La descentralización fiscal también debería incluir al canon?

Claro, y que se recaude a través de las regiones. Así como los impuestos, IR, IGV, ISC para que las regiones sean más potentes.

La otra mirada es que las autoridades regionales y locales no tienen la capacidad para administrar los ingresos.

Otra de las reformas pendientes radica en la administración pública. El problema no está en gobiernos locales y regionales, el Estado debe preocuparse por preparar a los funcionarios públicos. Se ha hecho un intento con Servir, pero aún no es eficiente.

Mencionó a los ministerios, ¿la idea es que las regiones tengan más poder de ejecución?

Los ministerios no tienen conocimiento tan directo de las regiones como los alcaldes y gobernadores. Debemos descentralizar las funciones públicas. Sin abandonar las rectorías de los sectores en las políticas públicas, pero quienes ejecutan y resuelven deben ser las regiones.

Y si la descentralización es tan urgente, ¿por qué no se ha visto un punto de quiebre ?

Creo que ha habido un miedo a la descentralización, antes de este Gobierno.

¿Cuáles son los megaproyectos que deberían salir el otro año?

Chavimochic es un tema pendiente. Lamentablemente tenemos un concesionario que pone resistencia para resolver el problema. Ojalá se pueda resolver.

¿Hay alguna fórmula?

Impulsar una normativa a través del Congreso que nos permita administrar directamente y continuar el proyecto como obra pública. Es la propuesta del presidente Vizcarra y me parece inteligente.