Anel Townsend se arrepiente de apoyar a Susana Villarán en campaña "No a la revocatoria"

"Considero que en la Comisión yo informé transparentemente cuál fue mi función en la campaña ciudadana. Fue la función de ser vocera política. Considero que han omitido realizar las investigaciones básicas sobre preguntas para obtener respuestas concretas", aseguró.

Además, se pronunció sobre el grupo investigador y opinó que "la Comisión está desacreditada" por tener una versión parcializada de sus procesos.

"¿Quién contrató a Luis Favre para la campaña? ¿Fue Anel Townsend? No. ¿Los avisos, paneles publicitarios? Tampoco. Yo propuse a un publicista peruano que participó muy brevemente. El resto del trabajo concreto que realicé fue articular la vocería política", cuestionó.

Sobre su participación en el proceso de revocatoria dijo que aceptó la vocería política en el No a la revocatoria porque apoyaba la gestión de Villarán en puntos como la reforma del transporte y otros.

"Creo que Susana Villarán tiene que dar la cara y explicar lo que ocurrió. No (volvería a avalar a Susana Villarán). No volvería a avalar a Susana, sí, en ese sentido sí me arrepiento. Si aparecen esas cosas hubiera preferido no participar", comentó.