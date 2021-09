La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand, dijo que todo el Gabinete Ministerial así como otros altos funcionarios públicos, pasarán por un curso de inducción sobre los derechos de las mujeres, a fin de prevenir el hostigamiento sexual.

Adelantó que esta capacitación se dará en las próximas semanas y que cuenta con el apoyo del presidente Pedro Castillo.

“No se va a blindar a nadie, tenemos que tener medidas de más alcance, esto está normalizado, por eso ayer estuve con el presidente [Castillo] para abordar esto de manera profunda para que esto no vuelva a ocurrir, haya o no ocurrido. Estamos planteando que todo funcionario publico y todo el Gabinete pase por un curso de inducción sobre los derechos de las mujeres para prevenir el hostigamiento sexual. En algunas semanas vamos a tener a todo el gabinete en pleno [en esta capacitación]”, indicó en declaraciones a Exitosa.

Este anuncio se da días después de que surgiera la acusación formulada por la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, quien afirmó que Bellido Ugarte le dijo “solo falta que te violen” en la sede del Congreso.

Al respecto, Durand precisó que, desde que tuvieron conocimiento de la denuncia, pidieron una investigación profunda sobre el tema.

“En primer lugar, rechazar tajantemente cualquier acoso o violencia contra la mujer, no se puede banalizar, ni normalizar. En ese sentido, hemos pedido que se investigue y se den sanciones si corresponden, esa ha sido la postura del Ejecutivo”, manifestó.

Por su parte, el actual jefe del Gabinete ha rechazado esta denuncia. “Creo que hay otro objetivo y malicia, porque yo he sido agredido por la misma señora en el mismo Congreso, ustedes y el Perú han escuchado”, sostuvo en diálogo con la prensa.