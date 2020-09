Ana Neyra afirma que Perú es uno de los pocos países en que los casos más grandes de corrupción ya están judicializados. Destaca la utilidad de la Ley 30737 y manifiesta que dependerá de la Fiscalía si las empresas corruptas podrán volver a licitar con el Estado.

¿Cuál es el estado de la denuncia de Odebrecht contra el país en el Ciadi por el Gasoducto?

Desde el Ministerio de Justicia estamos alejados de este tema. En realidad, todo lo de la demanda ante el Ciadi está a cargo del MEF. Desde la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato podemos dar información que pueda contribuir para el arbitraje.

¿La denuncia sigue en la etapa de trámite?

Claro, todavía sigue en una etapa preliminar.

¿No es paradójico que Odebrecht y sus exdirectivos hayan quedado eximidos de responsabilidad penal con el acuerdo, pero en el Ciadi nos demandan?

Como Estado, tenemos una taza de éxito importante en Ciadi. En general, cuando estas empresas llegan a instancia internacional, nosotros generamos documentación de defensa. La estrategia legal del MEF va permitir que salgamos victoriosos. Nuestro objetivo es garantizar que ellos (Odebrecht) asuman la responsabilidad que les corresponde en los hechos que les corresponda.

¿Ya hay una estrategia para que la demanda no prospere?

Sí. Como Estado tenemos todo nuestro interés en que las empresas que han cometido delitos sean sancionadas.

¿Usted ha tenido algún acercamiento con Odebrecht?

No he tenido ningún contacto con la empresa, nuestro contacto es aplicar la Ley 30737 desde la Unidad Funcional.

¿Se ha reunido con los fiscales del Equipo Especial para saber si se cumple el acuerdo?

No. El acuerdo de colaboración eficaz es un acuerdo reservado, pero lo que sí quiero garantizar es que como Estado consideramos que las empresas que han cometido actos de corrupción solo pueden contratar con el Estado en el marco de la Ley 30737. Solamente lo pueden hacer con autorización de la Fiscalía sobre la base de la información de las pruebas que han entregado a la justicia.

¿Odebrecht está cumpliendo con el pago de la reparación civil, que es de S/ 610 millones?

A la fecha, ha pagado de reparación civil S/ 145.2 millones.

¿Hay otra empresa que se haya acercado al ministerio para colaborar con la justicia?

Eso es un tema más de la Fiscalía y de la Procuraduría ad hoc. Nosotros no participamos de los procesos porque hay autonomía.

¿Las empresas investigadas por corrupción, como Odebrecht o Graña y Montero, no deberían contratar con el Estado, pese a que los acuerdos de colaboración las habilitan?

Eso es una competencia del Ministerio Público.

¿Cuánto es lo que tiene retenido el fideicomiso del Minjus a las empresas incluidas en la Ley 30737?

Hay fideicomisos de garantía con JJC Contratistas por S/ 28 millones, Graña y Montero S.A.A. con S/ 24.3 millones y GyM S.A. con S/ 54.8 millones. Además, firmaremos dos fideicomisos más, con Enagás por US$ 85.5 millones y con Obrainsa por S/16.1 millones.

¿Qué es lo que falta para que se firmen?

Ahora estamos en el proceso de negociación, pero ya estamos en una etapa bastante avanzada.

¿Qué significan todos estos montos retenidos?

Este dinero busca es garantizar el pago de la reparación civil. Lo que pasa en casos grandes o chicos es que la persona o empresa condenada no tiene recursos. Entonces no sirve de nada haber ganado el juicio porque no puedes cobrarle la deuda. Lo que buscan los fideicomisos, al margen de que se vayan del país, es que el dinero guardado será con el objetivo de pagar la reparación civil.

¿Por qué no trascienden los logros de la Procuraduría General?

Está en una etapa de tránsito. La idea es que la procuraduría general sea un ente autónomo del Minjus y asuma a defensa de Estado que alguna vez se ha dicho que es del gobierno, pero no es así. En este gobierno, se aprobó un decreto para que sea autónoma y en ese proceso todavía estamos actualmente.

¿Cuándo habrá una Procuraduría realmente autónoma?

Para llegar a su autonomía plena, debe pasar varias etapas. Una de ellas es aprobar el reglamento de organización y funciones, nuestra proyección es que no debe pasar de fin de año.

¿Ratifica su confianza en la procuradora ad hoc del caso Lava Jato Silvana Carrión?

Silvana es una procuradora muy destacada y así ha seguido trabajando. Nosotros reconocemos su trabajo de manera permanente.