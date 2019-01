Choquehuanca: Investigación a Vizcarra busca distraer la reforma de justicia

La vocera alterna de Peruanos por el Kambio, Ana María Choquehuanca, aseveró esta tarde que la decisión que tomó esta mañana la Comisión de Fiscalización busca distraer a la población de los temas concernientes a la reforma del sistema de justicia.

Dicho grupo de trabajo aprobó investigar las contrataciones de Conirsa luego de que se revelara que una empresa propiedad del presidente Martín Vizcarra alquiló maquinaria a este consorcio para la construcción de la carretera interoceánica.

Cuestionó, en esa línea, que dicho grupo de trabajo haya tomado una decisión "eminentemente política", pese a la existencia de temas más importantes que discutir.

"Nosotros lo vemos por el lado de la distracción a los temas de la reforma del sistema de justicia", sostuvo en diálogo con Radio Nacional.

"Yo califico [la decisión de la Comisión de Fiscalización] como una eminentemente política", señaló.

La también ex ministra de la Mujer remarcó que no existe ningún delito en el hecho de que el jefe del Estado haya sido proveedor de dicho consorcio, puesto que, en ese momento, "él no era funcionario público ni nada".

Choquehuanca indicó, en ese sentido, que el presidente Martín Vizcarra ya ha aclarado este tema, pero en caso se requiera el mandatario tiene toda la documentación necesaria para probar que no existe nada ilícito en su accionar.

"No es cuestión de creerle o no creerle, ahí son los papeles los que hablan, entonces, hay cientos de proveedores como él mismo dijo y yo conozco este tema en regiones", manifestó.

"Cuando las empresas grandes agarran contratos de obras muy grandes, sobre todo las transnacionales, lo que hacen es intermediar con empresas y estas a su vez contratan servicios de la zona porque tienen menos presupuesto", explicó.