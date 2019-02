Ana María Choquehuanca: Se necesita que ministros sientan que esta bancada es suya

La vocera alterna de Peruanos por el Kambio ( PpK ), Ana María Choquehuanca , se mostró a favor de que su grupo parlamentario pase a llamarse Bancada Oficialista, como lo planteó su colega Sergio Dávila.

"[Sergio Dávila] lo tendrá que proponer el día que nos reunamos. Creo que allí se arregla todo. Es la bancada oficialista en el Congreso, al margen del nombre del partido", expresó en RPP Televisión.

No obstante, Choquehuanca consideró que "el cambio de nombre es irrelevante" y que este punto no debe ser determinar la permanencia o no de sus integrantes en la bancada que llegó al Congreso con Pedro Pablo Kuczynski.

La parlamentaria refirió que hay descontento dentro del partido, que no se manifestó durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, y mucha falta de diálogo, pero insistió en que no desean más "fisuras".

"El presidente necesita operadores políticos dentro de la bancada. Vizcarra siempre nos ha abierto las puertas, él siempre ha estado accesible. El premier (sic), también. Se necesita que los ministros se abran más, que ellos también sientan que esta bancada es suya", manifestó.

Finalmente, Choquehuanca aseveró que la mayoría de la bancada de Peruanos por el Kambio quiere seguir apoyando al gobierno en forma articulada desde el Congreso, aunque sin ser "mesa de partes".