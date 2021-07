La ex procuradora Katherine Ampuero señaló que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, debería disponer de un equipo especial para el caso “Los Dinámicos del Centro”, dentro de la Fiscalía Supranacional Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios, al igual que se hizo con el caso “Los Cuellos Bancos del Puerto”, debido a su complejidad.

“La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos debe disponer de la formación de este equipo especial para que investigue el caso ‘Los Dinámicos del Centro’ con fiscales especializados en delitos de corrupción al igual que lo ha hecho con la investigación del caso “Los Cuellos Bancos del Puerto”, precisó.

Agregó que al tener un equipo especial, se tiene a fiscales abocados únicamente a esta investigación y con eso se garantiza su rapidez. “La misma fiscal a cargo del caso en Junín, Bonnie Bautista, ha señalado que el caso ‘Los Dinámicos de Centro’ es la punta del iceberg y hay más de 200 mil grabaciones que aún no se han escuchado y transcrito”, dijo.

Ampuero detalló que para la creación de este grupo especial de magistrados encargados de investigar a esta presunta organización criminal es necesario que la fiscal Bautista, a cargo del caso desde el 2019, envíe un informe al fiscal superior César Zanabria, quien es el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, y él tendrá que remitir este informe a la titular de Ministerio Público.

“El informe debe sustentar la complejidad del caso para que permita la creación de un equipo especial. La fiscal que conoce la magnitud del caso es la doctora Bonny Bautista, y es quien debería realizar dicho informe. De crearse este equipo especial, debería estar conformado por la fiscal Bautista porque pertenece al equipo anticorrupción dentro del Ministerio Público y conoce el caso desde el 2019”, añadió.

Según la tesis del Ministerio Público, “Los Dinámicos de Centro” es una posible organización criminal integrada por dirigentes de Perú Libre y altos funcionarios del Gobierno Regional de Junín que recaudaban dinero a través del cobro de cupos y tráfico de licencias de conducir.

La Fiscalía señala que Vladimir Cerrón, ex gobernador de Junín sentenciado por corrupción y fundador de Perú libre sería uno de sus cabecillas, y que estos montos recibidos habrían sido utilizados para financiar la campaña presidencial del entonces candidato Pedro Castillo.

En esa línea, la ex procuradora recalcó que si el caso es trasladado a la fiscalía supranacional que tiene su sede en Lima, los pedidos de prisión preventiva contra los investigados por el caso “Los Dinámicos del Centro” serían evaluados por un juez especializado de la Corte Superior del Lima.

“La jueza July Baldeón de la Corte Superior de Justicia de Junín no ha dado la talla al haber declarado infundado el pedido de prisión preventiva contra 20 de los 38 investigados en el caso ‘Los Dinámicos del Centro’ porque no ha valorado todos los elementos probatorios de la fiscal Bonnie Bautista que son contundentes y graves. Tampoco ha tenido en consideración la conducta dilatoria y de obstrucción a la justicia de los investigados, que incluso sabían que tenían detención preliminar y se fugaron. Pero para la jueza Baldeón eso no es peligro procesal”, cuestionó.

Además, Ampuero recalcó que si el caso permanece en Junín, los colaboradores eficaces que son cuatro podrían retractarse y cambiar la versión de sus declaraciones porque temerán por su vida o su integridad física, “más ahora que Perú Libre es el partido de gobierno”.

No hay garantías en Junín

Por su parte, el abogado penalista Mario Amoretti señaló que el caso “Los Dinámicos de Centro” debe ser trasladado a una fiscalía superior de Lima porque no hay ninguna garantía que avance de quedarse en Junín porque los jueces de esa jurisdicción “no han mostrado imparcialidad”.

“La acción de la jueza Judy Baldeón ha sido totalmente parcializada a partir de que considera que no hay pruebas de la comisión del delito y peligro procesal. ¿Quién tiene más de S/ 800 mil en una caja?. Ahí claramente vemos el delito de lavado de activos y sumado a las escuchas de gente que señala que dicho dinero fue utilizado para financiar la campaña de Perú Libre”, precisó.

Para Amoretti, si los allanamientos e incautaciones a los investigados por el caso “Los Dinámicos del Centro” se habrían realizado en primera vuelta electoral, Castillo “no habría ganado las elecciones presidenciales”.

“El caso debe ser trasladado en breve a Lima y ser vista por una fiscalía especializada. En regiones, los jueces son presionados y sabemos que Vladimir Cerrón maneja todo Junín”, afirmó.