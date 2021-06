En medio de la incertidumbre política por no tener oficialmente un ganador en las elecciones presidenciales luego de una semana de la segunda vuelta, Álvaro Vargas Llosa, hijo de escritor peruano Mario Vargas Llosa, señaló que será el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) quien determinará los resultados y no es momento de autoproclamarse presidente.

“Esta elección no está cerrada, así lo ve la comunidad internacional. Hay que reiterar la importancia del documento que se ha hecho público por parte de 17 exgobernantes, todos ellos demócratas a carta cabal... En estos momentos hay un proceso que no ha concluido a pesar de que el señor Castillo de una manera totalmente temeraria e irresponsable se ha autoproclamado presidente. En una democracia nadie se autoproclama nada, eso solo lo puede hacer el ente electoral”, dijo.

Indicó que las amenazas constantes de sacar a la gente a la calle hechas por el candidato de Perú Libre también implican una intencionalidad muy clara que es la de presionar a los Jurados Especiales y eventualmente al Jurado Nacional de Elecciones.

“El señor Castillo tiene que esperar el resultado de las elecciones y en caso de que su rival, su contendora sea la ganadora, tiene que felicitarla y tiene que desearle suerte, y tiene que por supuesto hacer lo posible para evitar que sus seguidores traten de revertir ese resultado ejerciendo una presión callejera que podría conducir a la violencia”, señaló en entrevista con El Comercio.

Álvaro Vargas Llosa reveló que la candidata presidencia de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, le aseguró que si el resultado le es adverso, lo reconocerá.

“Ella está defendiendo su voto. Cualquiera en su lugar haría lo mismo... Ella no está haciendo nada que esté fuera de lo que constituye el marco de sus derechos legítimos. Ahora, una vez concluido el proceso, si el resultado le es adverso ella lo reconocerá, así me lo ha dicho, así lo ha dicho al público, y yo le creo”, subrayó.

Críticas contra Francisco Sagasti

Con respecto a la llamada del presidente Francisco Sagasti a su padre, Mario Vargas Llosa, el escritor sostuvo que no puede revelar el contenido de la conversación porque fue privada.

“Inmediatamente después de concluida (la conversación), él me contactó, me contó la llamada y su contenido. Me pidió que contactara a Keiko Fujimori para expresarle su respaldo inequívoco a las diligencias que está haciendo ante las autoridades electorales para que revisen a fondo, tanto las solicitudes de nulidad, como las actas observadas a partir de una serie de votos impugnados por la gente de Perú Libre”, indicó.

Agregó que a su padre no le sorprendió la llamada debido a que se vive un clima de zozobra, ansiedad, impaciencia, y de angustia en el país, pero eso no motivó su postura de apoyar la democracia.

“No es que el Presidente intentó eso, sino que en ese clima en el que estamos es muy fácil que se desate cualquier rumor si una conversación como esta se filtra... Además, él piensa que el resultado de esta elección no está aún determinado, que solo el Jurado Nacional de Elecciones puede determinarlo y que es muy importante que todos los sectores, sin excepción, respetemos el trabajo de las autoridades”, precisó.

Vargas Llosa mencionó que Fujimori agradeció su llamada. “Ella sabe muy bien que tiene nuestro respaldo y agradeció el gesto que para evitar cualquier suspicacia en esa coyuntura, en ese contexto, yo le reiterara a nombre de él el respaldo inequívoco a lo que está haciendo”, dijo.

También señaló que no se pronunció en cuanto a lo dicho por el presidente Sagasti, ya que ella entendió perfectamente bien que se pretendía evitar cualquier suspicacia.

Sobre los cuestionamientos al mandatario por esa comunicación con Mario Vargas Llosa, el escritor manifestó que sería un error pensar en la vacancia.

“Esto sería un error por dos razones. La primera es porque sería echar leña al fuego, incendiar aún más una situación que ya es altamente tóxica, y por una segunda razón porque distraería completamente la atención del país con respecto a lo único que realmente importa en este momento y es que los organismos electorales cumplan con su deber y cumplan con su trabajo”, acotó.

Añadió que en este momento hay muchísimas actas que son materia de observación y que tienen la convicción absoluta de que hubo, por parte de Perú Libre, un juego muy sucio en muchas mesas en el Perú.

Recomienda al próximo gobierno

En un eventual gobierno de Fuerza Popular, Vargas Llosa refirió que Keiko Fujimori desde los primeros días tendría que demostrar que sus compromisos de la segunda vuelta los va a cumplir a rajatabla.

“Creo que es fundamental entender que ha habido una división, si usted quiere geográfica, muy significativa en este resultado electoral; independientemente de que aún no tenemos un resultado definitivo. Está claro que hay una grieta importante que se ha producido en el país y se tienes que hacer un enorme esfuerzo desde el comienzo para recuperar la confianza de un amplio número de peruanos en el sur del país”, puntualizó.

También comentó que se debe hacer un esfuerzo para bajar la tensión para a estabilidad de la democracia.

En el caso de que sea Pedro Castillo el presidente, el literato indicó que debería renunciar al proyecto golpista que constituiría el convocar un referéndum que es inconstitucional e ilegal.

“Este es un proyecto que es írrito a la Constitución, absolutamente ilegal, y creo que es lo primero que él tendría que hacer si quiere recuperar algo de confianza en esa mitad del país que no ha votado por él, y además en una comunidad internacional que va a ver con muy malos ojos que desde su inicio de gobierno viole la Constitución del país y trate de establecer aquí un régimen similar al que se ha dado en otros países sudamericanos ajeno a la democracia”, afirmó.