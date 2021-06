Álvaro Vargas Llosa manifestó que su padre, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, respalda la decisión de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de solicitar la nulidad de cientos de actas electorales por presuntas irregularidades cometidas por el partido rival, Perú Libre.

De acuerdo con su relato, el nobel de Literatura se comunicó con él luego de que el presidente Francisco Sagasti lo llamó para dialogar sobre la tensión política que vive el Perú.

“Me pidió primero que me pusiera en contacto con Keiko Fujimori para reiterarle en términos inequívocos su respaldo a lo que está haciendo [...] Me pidió que lo trasmitiera en esos términos y luego me pidió, como no tiene redes sociales, que hiciera una breve declaración en su nombre reiterando que, a su juicio, este proceso electoral no está concluida y que será el JNE que tendrá que determinar al ganador de este proceso y que es muy importante que lo que está en marcha tenga lugar sin ningún tipo de interferencia política”, dijo a RPP.

Tengo autorización de Mario Vargas LLosa para publicar que a su juicio es indispensable que autoridades electorales revisen actas impugnadas en la 2nda vuelta y que ellas, sin interferencia política, deben determinar el resultado de unas elecciones cuyo resultado aún es incierto. — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) June 9, 2021

Con respecto a la llamada del presidente al escritor peruano, Álvaro Vargas Llosa dijo que no puede revelar el contenido de la misma. Pero negó que haya algo delictuoso en dicha comunicación.

“Sería una infidencia que mi padre o mía, si en su nombre revelara el contenido de la conversación, porque fue una conversación privada (...). Yo no veo en esa conversación nada delictuoso en relación con las normas democráticas, lo que veo es que en este clima esas conversaciones se prestan a todo tipo de suspicacias. Por eso creo que harían bien el presidente, la primera ministra y los ministros de Estado, en actuar con extremo cuidado precisamente para que no se den actuaciones que den pie a estas especulaciones. Es fundamental que no haya ni siquiera la percepción de una presión sobre los organismos electorales”, comentó.

Al preguntársele por la posibilidad de que el mandatario sea censurado o vacado del cargo por esta llamada, que fue calificada por algunas congresistas como una interferencia, el entrevistado expresó su discrepancia.

“No tiene ningún sentido esta iniciativa. En estos momentos, la atención debe centrarse en el trabajo de los JEE y luego del JNE, que es la última instancia. Yo tengo la posición personal de que Perú Libre no ha jugado limpio en muchas de estas mesas. Si tomamos una decisión de esta naturaleza (la vacancia o la censura), lo único que vamos a generar es una mayor inestabilidad”, sostuvo.

En otro momento agregó: “Creo que no conduce a nada bueno echar leña a la hoguera. En estos momentos lo último que necesita el Perú es aumentar la tensión ya existente y tratar de crear un vacío de poder a través de la vacancia de un presidente que está de salida no tiene ningún sentido”.

Álvaro Vargas Llosa, hijo de Mario Vargas Llosa, comentó sobre el diálogo que tuvo este último con Francisco Sagasti. (RPP)

Este jueves en la noche, Francisco Sagasti confirmó que se había comunicado con Mario Vargas Llosa en un intento para llamar a la “serenidad y calma” a través de personas cercanas a ambos candidatos presidenciales.

“La tarea de un jefe de Estado es hacer que el país mantenga la serenidad y la calma en momentos difíciles y complejos. En ese esfuerzo me puse en comunicación con varias personas que, entendía, tienen contacto con ambas candidaturas. Mi pedido fue el mismo para ambos: bajar la tensión y esperar los resultados oficiales. Una de esas personas fue Mario Vargas Llosa”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Proyecto golpista”

Por otro lado, Álvaro Vargas Llosa consideró que, de resultar electo Pedro Castillo al concluir el proceso electoral, debería abandonar su iniciativa de convocar a una Asamblea Constituyente.

“Es fundamental que él renuncie a este proyecto golpista de convocar a una Asamblea Constituyente (...). Si él insiste en este proyecto, va a generar un reclamo enorme de la otra mitad del país. En la eventualidad de que sea elegido presidente, lo primero que debe hacer es renunciar a ese proyecto golpista”, afirmó.