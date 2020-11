Las elecciones internas en los partidos políticos, a realizarse en dos fechas (29 de noviembre y 6 de diciembre), ya están a la vuelta de la esquina.

El último lunes, la ONPE oficializó y publicó en su página web la lista oficial de precandidatos, tanto a la Presidencia de la República, como al Congreso y Parlamento Andino, que quedaron habilitados para participar en los comicios internos.

En total, son 28 los precandidatos a la Presidencia de la República, entre los que figuran César Acuña (APP), Julio Guzmán (Partido Morado), George Forsyth (Restauración Nacional) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), y 56 los aspirantes a vicepresidentes.

Finalmente, la ONPE rechazó las precandidaturas de Virgilio Acuña (Vamos Perú) y Richard Arce (RUNA), por lo que quedaron fuera de la carrera electoral

Gestión supo que alrededor de 3,879 precandidatos al Congreso participarán en las elecciones internas, así como 293 postulantes al Parlamento Andino.

De igual forma, los 24 partidos con inscripción vigente, y uno en proceso (Frente Esperanza), dejaron espacio en sus listas para 700 designados (invitados); es decir, no participarán en las elecciones internas.

Fuente: ONPE

Acción Popular es el partido político con más precandidatos al Congreso, seguido del Partido Morado, Podemos Perú, Frepap, APP, Partido Nacionalista, APRA, entre otros más.

Renuncias

A menos de una semana para las elecciones internas en los partidos políticos, algunos precandidatos decidieron dar un paso al costado por diversos motivos. Tal es el caso de Alejandro San Martín (Partido Morado), que decidió renunciar a su aspiración presidencial para apoyar a Carolina Lizárraga, quien encabeza la oposición a Julio Guzmán.

Otro precandidato que habría renunciado a su precandidatura es Alfredo Barnechea, de Acción Popular. El anuncio lo hizo el excongresista Víctor Andrés García Belaunde.

“Sí, efectivamente se ha retirado. Yo hablé anoche con él y me lo confirmó. No he visto una carta de renuncia, pero él me lo dijo y, por lo tanto, yo creo que es cierto que se ha retirado. Ha hecho una evaluación de la situación del partido, de la situación social, económica y sanitaria del país; además de posturas diversas del partido. Su decisión es sumamente personal (...) lo lamento mucho, creo que era un buen animador de la contienda interna y, por lo tanto, si se retira, lo lamentamos, pero respetamos totalmente su voluntad”, señaló el último viernes.

Al cierre de la edición, Barnechea no enviaba al órgano electoral de Acción Popular su carta de dimisión a su precandidatura.