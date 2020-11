El precandidato presidencial de Acción Popular Alfredo Barnechea aseguró este martes que los estudios que ha llevado a cabo su equipo técnico demuestran que “el sueldo mínimo” de los peruanos está en S/ 750. Esto luego de que el lunes afirmará que la remuneración mínima vital es de dicho monto y no de S/ 930 como se mantiene desde el 2018.

Barnechea indicó que tuvo dicha respuesta porque “no tenían tiempo para los números” y mencionó “lo que creía”. Explicó, sin embargo, que dicho salario solo aplica para 3 de cada 10 peruanos.

“No es que no supiera que poco antes de irse el sr. Kuczynski no subiera a S/ 930 ese salario mínimo, pero no creo en eso, eso es la teoría. Y es la teoría que cubre a 3 de cada 10 peruanos”, sostuvo en un video difundido en sus redes sociales.

“Realmente en la economía normal del Perú, la de la mayoría de los peruanos, con los estudios que hemos realizado, el salario mínimo está en los S/ 750. Hoy mismo, incluso los que tienen un salario formal y tenían un salario de S/ 930, con la llamada suspensión perfecta por la pandemia, están recibiendo menos de S/700”, señaló.

Como se recuerda, el último aumento del sueldo mínimo fue el 21 de marzo de 2018, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski aprobó que pasara de 850 a 930 soles, entrando en vigencia desde abril del mismo año.