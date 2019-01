Alfredo Barnechea reaparece y acusa a fiscales del caso Lava Jato de buscar chivos expiatorios

El excandidato presidencial Alfredo Barnechea reapareció después de varios meses y acusó a los fiscales del caso Lava Jato de buscar chivos expiatorios.

"Están concentrando el tema en buscar chivos expiatorios muy menores y hasta ahora no tenemos un responsable grande preso, así que estos fiscales hagan su labor bien porque el país los está observando”, señaló a canal N.

Sobre la investigación del caso Odebrecht, consideró que los fiscales del Perú no descubrieron nada nuevo, pues toda la información vino de Brasil.

En otro momento, Barnechea también cuestionó la reforma judicial emprendida por el presidente Martín Vizcarra.

“La reforma judicial del señor Vizcarra es una reforma que no he entendido bien. Estoy muy sorprendido porque hasta ahora no veo resultados en el Poder Judicial de castigo a la corrupción” , acotó.

Por último, recalcó que Acción Popular participará en los próximos comicios presidenciales; no obstante, dijo que aún no se elige al candidato.

“Todavía no he sido elegido candidato del partido, nuestra tarea ahora es reestructurar, renovar y abrir el partido, a todos los jóvenes y peruanos”, puntualizó.