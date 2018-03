Alejandro Toledo: Me han puesto prisión preventiva sin consultarme

El expresidente Alejandro Toledo , desde la clandestinidad en algún lugar –se presume- de Estados Unidos , se pronunció luego de hacerse público que el Estado peruano está pronto a enviar el cuadernillo de extradición al país norteamericano.

“Me han puesto en prisión preventiva sin consultarme. Me han dicho que he recibido US$ 20 o US$ 25 millones del señor ( Jorge) Barata o el señor ( Josef) Maiman . Nunca he recibido ningún dinero de ellos”, expresó Toledo a quien se le escuchaba con voz entrecortada.

Toledo, además, señaló que “la justicia que no tiene independencia, con una institucionalidad frágil, que está politizada por el fujimorismo y el Apra me ha impedido estar junto a mi familia, a mi hermana Margarita, que acabar de morir de cáncer”.

“Esto es una venganza por la marcha de los Cuatro Suyos”, añadió en comunicación telefónica con RPP.

Cuando se le consultó sobre el cuadernillo de extradición que estaría pronto a enviarse a Estados Unidos, Toledo evitó, en más de una ocasión, referirse al asunto.

“No voy a opinar de eso, solo sé que no tengo acceso a la justicia del Perú […] No voy a entrar al tema de la extradición lo que si se es que no tengo acceso a la justicia en el Perú”, señaló.

Asimismo, dijo que no es un prófugo porque cuando salió del país no tenía impedimento de salida. También expresó que “si el señor Barata le dio al señor Maiman, son negocios de ellos”.

“¿Por qué quieren encontrar un chivo expiatorio? ¿Porque soy un cholo que no llena los requisitos? […] El presidente que ahora está acorralado, al que ha sido democráticamente elegido. El país es un desastre”, manifestó.

Por último, aseguró que la fiscalía no le ha entregado los documentos que lo sindican de haber recibido US$ 20 millones en sobornos de parte de la empresa Odebrecht para concederle la ejecución de la Interoceánica Sur.

“¿Por qué no entrega la fiscalía los documentos a mi defensa? La prueba más contundente es que te demuestren que eres ladrón. Que diga Barata a quién le ha dado, a dónde y cuándo. ¿Dónde está lo que me ha dado Maiman?”, finalizó.