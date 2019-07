Eliane Karp llegó a la audiencia de fianza de Alejandro Toledo en EE.UU.

La esposa del expresidente Alejandro Toledo, Eliane Karp, llegó al edificio donde se llevará a cabo hoy la audiencia en la cual el sistema de justicia de Estados Unidos evaluará si es que el exmandatario peruano podrá salir bajo fianza o permanecerá detenido mientras dure el proceso de su extradición.

Eliane Karp llegó al edificio Phillip Burton aproximadamente a las 9:50 a.m. hora local (11:50 a.m. hora peruana) y no declaró ante la prensa que estaba en el lugar.

Tras pasar el control en el ingreso a la sede donde se realizará la audiencia en San Francisco, la exprimera dama ingresó al lugar.

Alejandro Toledo será conducido hoy ante el juez norteamericano Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, para definir si es que se aplica la libertad bajo fianza o la prisión preventiva.

El expresidente Alejandro Toledo fue arrestado este martes 16 de julio en la mañana luego que el sistema judicial de Estados Unidos comenzara a procesar el pedido de extradición enviado por el Perú para que pueda ser procesado por la presunta coima que recibió de Odebrecht a cambio de favorecer a la constructora brasileña en la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.