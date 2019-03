Alejandro Toledo fue detenido en Estados Unidos

El ex presidente Alejandro Toledo, quien permanece como prófugo de la justicia en Estados Unidos, fue detenido la noche del domingo 17 de marzo por haberse encontrado en estado de ebriedad en la vía pública.

Según informó RPP, Alejandro Toledo fue intervenido y actualmente se encuentra en el condado de San Mateo, en la cárcel McGuire en una zona aislada de la población en general. Actualmente se encuentra a la espera de que los agentes de Interpol lleguen al lugar.

Los hechos ocurrieron al sur de San Francisco y al norte de Standford, según detallaron fuentes de la radio.

Toledo en Estados Unidos

Alejandro Toledo se encuentra en Estados Unidos en situación de prófugo de la justicia peruana desde abril del 2017, cuando el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra.

El ex jefe de Estado está siendo investigado por el presunto delito de lavado de activos, entre otros, por la presunta coima que habría recibido de parte de la empresa Odebrecht por las licitaciones de la Interoceánica Sur.

En el caso también se encuentran involucrados su esposa, Eliane Karp, Josef Maiman y Avi Dan On.

Toledo responde

RPP se comunicó con Alejandro Toledo esta tarde y este descartó que haya sido detenido, aunque no quiso brindar más precisiones al respecto.

Su abogado, Roberto Su, declaró a Canal N, también señaló que no hubo intervención alguna.

"Hace 30 minutos conversé con el presidente Alejandro Toledo [...] Le he comentado la noticia que están propalando los medios de comunicación y me dice que debe ser una broma o una noticia no corroborada porque está en su casa. Está contestando el teléfono", aseguró.