Alejandro Toledo: Acuerdo de colaboración eficaz con Yosef Maiman "ya está cerrado"

El fiscal superior Rafael Vela Barba , coordinador del equipo especial Lava Jato, afirmó este martes que la colaboración eficaz con el empresario israelí Yosef Maiman "ya está cerrado" e indicó que su elaboración y suscripción se dará próximamente.

"El acuerdo con el señor Maiman ya está cerrado también, hay que elaborar el documento de corroboración análogo al que se ha firmado en el caso de la empresa Odebrecht en Sao Paulo y luego de ello será también objeto de presentación de la misma manera ante un juez del Poder Judicial para que efectúe el control de legalidad", sostuvo en declaraciones a la prensa a su llegada de Brasil.

"La diferencia es que, en el caso del señor Yosef Maiman , el juez que hace el control de convencionalidad es el juez Richard Concepción Carhuancho. Será muy valiosa la información que se aplica tanto para el caso del Equipo Especial como al caso Ecoteva que está pendiente de acusación", señaló.

En otro momento, Vela Barba reveló que el fiscal José Domingo Pérez estará a cargo de presentar el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht ante el control de convencionalidad; puesto que, según trascendió, estará de licencia por una semana.

"No podemos estimar cuándo se va a presentar el acuerdo a la jueza encargada del Control de Convencionalidad. Eso no lo podemos estimar con precisión, José Domingo Pérez viene a cumplir esa tarea porque, también, al acuerdo firmado le acompañan una serie de anexos que tienen que ser claramente documentados y es una tarea que en este momento no podemos pronosticar cuanto puede durar", manifestó.

Finalmente, y con respecto a las declaraciones brindadas por los ex ejecutivos de Odebrecht en los últimos días, Vela prefirió no pronunciarse sobre ello. Sin embargo, destacó que los interrogatorios vienen aportando "información muy valiosa" que favorecerá al "esclarecimiento de la verdad".

"No voy a comentar nada sobre lo que es parte del desarrollo de los interrogatorios, pero de hecho están aportándose informaciones muy valiosas todas ellas pendientes a que el esclarecimiento de la verdad se favorezca a través de este tipo de convenios, creo que más bien esto demuestra la utilidad de una herramienta como es la colaboración eficaz en la búsqueda de la verdad", indicó.