El ministro de Trabajo, Alejandro Salas, salió en defensa ante la designación de Kelly Portalatino como titular del Ministerio de Salud (Minsa), ante las críticas por parte de la oposición.

" No tiene ningún impedimento para ver si designada ministra, creo que a los tres días de haber sido designada no se puede hablar si tiene o no capacidad. Deben dejarla trabajar”, expresó en Canal N

Al ser consultados sobre las críticas que hizo anteriormente Portalatino al jefe del Gabinete, Aníbal Torres, de quien pidió incluso su salida, el ministro de Trabajo indicó que fue el propio Torres quien la propuso. “Eso significa que estamos en un gobierno democrático y se respeta las voces de quienes puedan tener una discrepancia”, anotó.

Luego subrayó que la también legisladora de Perú Libre no se acercó al gobierno y fue el presidente Pedro Castillo y el jefe del Gabinete quiénes la invitaron a ser parte del gobierno.

Defiende a Castillo

Alejandro Salas defendió una vez más la inocencia del mandatario frente a las denuncias sobre presuntos actos de corrupción, tras señalar que por ejemplo en el caso de Bruno Pacheco de repente pudo haber recibido dinero pero Castillo Terrones no estaba enterado del tema.

“Entramos en el campo de la especulación también existe el tráfico simulado”, anotó el ministro de Trabajo.