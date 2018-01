Alejandro Neyra será el nuevo ministro de Cultura tras la renuncia de Salvador del Solar a dicha cartera.

El aun director de la Biblioteca Nacional del Perú asumió dicho puesto en abril del año pasado.

El declaraciones a Canal N, señaló que el aporte desde el sector que liderará tiene que ver con el desarrollo construyendo espacios públicos, de debate, de diálogo. "Como lo que tratamos de impulsar desde la Biblioteca Nacional, tratar de encontrar puntos comunes".

Aseguró que, pese a las diferencias políticas que pueda haber (lo dijo al ser preguntado sobre el tema del indulto a Alberto Fujimori) se tienen que crear espacios, a través de Cultura, para el diálogo en el país y encontrar puntos de unidad.

"Seguiremos apoyando la ley de cine y también estamos trabajando en una ley de libro y lectura para complementarse con un mejor acceso y desarrollo de la industria editorial peruana", aseguró.

Neyra es un escritor y diplomático. Antes de ser director de la BNP fue agregado cultural en Chile.

Estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 2001, y Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Peru en 1998.

Además, se graduó en la Maestría en Diplomacia de la Academia Diplomática del Perú en el 2000 y en la Maestría Ejecutiva en Servicio Internacional (MIS) de la American University en Washington D.C., en 2012.

Asimismo, fue consejero en el Servicio Diplomático y representó al Perú en Ginebra, Suiza, y en el Gabinete del Ministro de Relaciones Exteriores entre 2009 y 2011.

Es también autor de los libros Peruanos Ilustres (2005), Peruvians Do It Better (2007) y Peruanas Ilustres (2009). Además, ganó el IV Premio de Novela Breve 2012 de la Cámara Peruana del Libro por la obra CIA Perú, 1985.

El exministro Salvador del Solar renunció tras el indulto a Alberto Fujimori a cargo del presidente Pedro Pablo Kuczynski.