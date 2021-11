El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) se mostró confiado en alcanzar los 87 votos en el Parlamento para lograr la vacancia del jefe de Estado, Pedro Castillo. Hasta el momento, el documento impulsado por Patricia Chirinos no es oficializado.

En diálogo con Canal N, Cavero Alva negó conocer la existencia de un proyecto de ley que plantea la reducción de votos para permitir la destitución presidencial. “No creo que sea lo más prudente cambiar las reglas de votación en este momento”, dijo.

“No conozco del proyecto, no me ha llegado el proyecto aún, pero considero que no hay imposibles, menos en política. Yo sí creo que podemos llegar a los 87 votos (para la vacancia presidencial)”, manifestó el parlamentario, este martes 23.

El legislador de Avanza País consideró que los constantes cuestionamientos al gobierno de Pedro Castillo causará que algunas bancadas apoyen finalmente la moción de vacancia.

“Mira tú cómo aparecen escándalos todos los días. No me sorprendería que aparezca algo. Esto de (Bruno) Pacheco me parece suficientemente grave. Además, en el seno del poder, en Palacio de Gobierno, encontrar 20.000 dólares en un baño podría ser presuntamente una coima”, aseveró.

En ese sentido, alertó que el Ministerio Público debe dirigir sus investigaciones para conocer el origen del dinero guardado por el exsecretario presidencial en su despacho de Palacio de Gobierno.

“Eso tiene que investigarlo la fiscalía con muchísima diligencia. Podría ocurrir muchas cosas hasta que se inicie el proceso (de vacancia) (...) Podemos llegar a los 87 votos si las bancadas democráticas y defensoras de la libertad reflexionan y se ponen del lado de la calle”, concluyó.

¿Cuál es el proceso de la vacancia presidencial?

El pedido se formula a través de una Moción de Orden del Día firmada, como mínimo, por el 20% del número legal de congresistas presentes, es decir, 26 firmas . En este documento se exponen los fundamentos de hecho y de derecho en los que se sustenta y los documentos que lo acrediten.

. En este documento se exponen los fundamentos de hecho y de derecho en los que se sustenta y los documentos que lo acrediten. Luego, en la sesión plenaria siguiente, se debate y vota la admisión de vacancia, para lo cual se requiere el voto del 40% de congresistas, unos 52 votos .

. Inmediatamente, la representación nacional acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia.

En la sesión programada, el presidente tendrá derecho a realizar su defensa junto a un abogado por un tiempo de 60 minutos.

El acuerdo de vacancia requiere una votación calificada no menor a los dos tercios (2/3) del número legal de Congresistas, es decir 87 votos.