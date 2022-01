Los congresistas de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga y Juan Lizarzaburu informaron este sábado 8 de enero que dieron positivo a una prueba para detectar COVID-19, con lo que el número de legisladores que han sido afectados por este virus en menos de un mes es ahora once.

“Habiendo presentado fiebre, tos, dolor de garganta síntomas compatibles con COVID-19, hoy recibí resultado de mi prueba molecular la cual es positiva, estoy en aislamiento, bajo estricto control sanitario”, señaló Aguinaga.

Habiendo presentado fiebre, tos, dolor de garganta síntomas compatibles con COVID 19, hoy recibí resultado de mi prueba molecular la cual es Positiva,estoy en aislamiento, bajo estricto control sanitario. Este Virus 🦠 no nos vencerá!!! — Alejandro Aguinaga R (@A_Aguinaga) January 8, 2022

“Quiero contarles que he dado positivo a COVID-19. Estoy bien, con síntomas leves. Siguiendo los protocolos me mantendré en aislamiento por los días que corresponda y Dios mediante superaré este momento para poder seguir con mis actividades cuídense mucho y no bajen la guardia”, manifestó en redes sociales Juan Lizarzaburu.

Quiero contarles que he dado positivo a covid-19. Estoy bien, con síntomas leves. Siguiendo los protocolos me mantendré en aislamiento por los días que corresponda y Dios mediante superaré este momento para poder seguir con mis actividades cuídense mucho y no bajen la guardia. — Juan C. Lizarzaburu (@LizarzaburuJuan) January 8, 2022

En menos de un mes, son once los parlamentarios que han confirmado que dieron positivo a COVID-19. El incremento de casos en el Parlamento se da en medio de la confirmación por parte del ministro de Salud, Hernando Cevallos, sobre una tercera ola de la pandemia en el Perú.

El 18 de diciembre del 2021 fue Sigrid Bazán (Juntos por el Perú) quien comunicó que se había contagiado del nuevo coronavirus y que se encontraba cumpliendo los protocolos correspondientes.

El resto de congresistas que cayeron positivo al COVID-19 y que todavía no anuncian su recuperación son:

Guillermo Bermejo

Alejandro Cavero (Avanza País),

Gladys Echaíz (Alianza para el Progreso)

Alejandro Soto Reyes (Alianza para el Progreso)

Héctor Acuña (Alianza para el Progreso)

Diana Gonzáles (Avanza País)

Hernando Guerra García (Fuerza Popular)

Rosselli Amuruz (Avanza País)

La Mesa Directiva del Congreso, encabezada por María del Carmen Alva (Acción Popular), dispuso el cumplimiento obligatorio de medidas sanitarias a fin de evitar la propagación del COVID-19 en dicho poder del Estado.